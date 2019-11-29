За что можно засудить соседей

С соседями, конечно, лучше жить дружно. Но не всегда это получается. Об этом свидетельствует и большое число соседских разборок, которые доходят аж до Верховного суда. Мы собрали характерные истории, которые могут случиться почти с каждым. Возможно, выводы верховных судей кому-то послужат наукой и помогут избежать лишних проблем, поскольку суды более низких инстанций обычно ориентируются на решения ВС как на руководство к действию в аналогичных ситуациях.

НАКУРИЛ НА 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Типичная проблема: сосед снизу постоянно курит на лоджии и прокуривает квартиру сверху. Кто-то ругается, кто-то грозит пожарниками. А гражданин Т. из Новосибирска решил потребовать с сильно курящего соседа компенсацию морального вреда. Мотивируя это интересами своего несовершеннолетнего сына, который постоянно находится в прокуренной квартире.

Суд первой инстанции и апелляционный суд истцу отказали. Мотивируя это тем, что уровни запаха санитарными нормами не регламентируются. Верховный же суд решил по-другому.

«Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям», - записано в его определении.

За моральный вред ВС, правда, присудил выплатить достаточно условную сумму — 5 тысяч рублей (истец просил 250 тысяч). Но в этой истории скорее важно другое: суд высшей инстанции признал, что обкуривание соседей не должно оставаться безнаказанным.

Типичная проблема: сосед снизу постоянно курит на лоджии и прокуривает квартиру сверхуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КОМУ МЕД, А КОМУ АЛЛЕРГИЯ

Соседи Лидии Д. по участку разводят пчел. А у Лидии на укусы этих насекомых — аллергия. Соседи посчитали, что проблему вполне решает двухметровый забор. Лидия же считает, что он пчелам не помеха и только затеняет ее участок. Дело дошло до суда. Лидия подала иск — действия соседей лишают ее возможности пользоваться своим имуществом, то есть садом, поскольку она не может этого делать без риска для здоровья. В качестве аргумента приложила медицинскую справку о том, что действительно страдает аллергией на укусы пчел и это создает угрозы для ее здоровья. Это же подтвердила и назначенная судом экспертиза.

В итоге районный суд с доводами женщины согласился и постановил — пасеку убрать. Соседи упорно защищались, дошли до Верховного суда. Но и он оставил в силе решение местного суда.

САРАЙ РАЗДОРА

В огромной России на собственных участках почему-то всегда тесно. И хозпостройки часто возводят впритык к земле, а то и дому соседа. Житель Башкирии Б. подал в суд на своих соседей А. за то, что с их сарая и хозблока на его участок и дом постоянно сползает снег, создавая угрозу жизни и здоровью (может ведь и на голову кому-то свалиться) и нанося ущерб имуществу. В частности, Б. был недоволен тем, что соседский снег скапливается в зазоре между забором и стеной его дома, что наносит ущерб дому. И требовал «неправильные» постройки снести.

Экспертиза показала, что вода и снег с соседского хозблока действительно угрожающе подмачивают стену дома Б. А кроме того, А. нарушили правила пожарной безопасности (их хозпостройки слишком близко находятся к соседскому жилью). Тем не менее районный суд в иске отказал. Посчитал, что нарушения не столь существенны, чтобы из-за них что-то сносить.

Верховный суд, однако, рассудил по-другому. По мнению судей высшей инстанции, их башкирские коллеги не решили спор по существу — не указали гражданам, а что же им теперь делать. Сносить «неправильные» постройки — это через край. Но можно их перестроить так, чтобы осадки с крыши стекали туда, куда следует, а между строениями возвести противопожарную стену из негорючего материала. Такие варианты решения вопроса предлагались по итогам экспертизы, но местные судьи на них не обратили внимания.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Почему одни выигрывают, а другие ничего добиться не могут?

Соседскими спорами из серии «а его забор не там стоит» или «у меня на его курение аллергия» суды завалены. В некоторых случаях иски даже и не принимают, разворачивают сразу — мол, претензии не обоснованы. Почему у кого-то получается, а у кого-то нет, хотя вроде бы ситуация один в один, а то и хуже?

-Основная проблема таких истцов — в суд не предоставляются необходимые доказательства, - поясняет адвокат Светлана Жмурко. - Например, многие жалуются, что из-за соседских построек затенен участок. Но установить, есть ли затемнение, невозможно без экспертизы. Легче доказать, что постройка соседа возведена на расстоянии, меньшем, чем это предусмотрено строительными нормами и правилами, но и по таким делам замеры должны проводить специалисты. Там, где истцы заранее позаботились об экспертных заключениях или иных документальных доказательствах своей правоты, вероятность выиграть суд сразу серьезно повышается. Характерный пример — дело о пасеке. Истица не ограничилась утверждениями, что у нее аллергия на укусы пчел, она заручилась справками из медицинских учреждений.

Что делать, если...

1) ...сосед затопил

Судебная практика по таким конфликтам велика и вполне отлажена. Главное, о чем следует позаботиться затопленному, - вовремя зафиксировать понесенный ущерб. Для этого сразу же, пока подтеки не засохли, надо позвать представителей управляющей организации, которая обслуживает дом, либо аварийно-диспетчерской службы. Также нужно позвать виновника потопа. Либо уведомить его в письменной форме о том, когда будет проводиться обследование вашей квартиры (откажется прийти — ему же хуже, суд это примет во внимание). Важно, чтобы в акте было перечислено пострадавшее имущество (особенно дорогостоящее), а также указана причина затопления — сосед (а то может, вы сами что-то не то сделали). Возможный вариант — потоп произошел из-за какой-то трубы, которая относится к общему имуществу дома. Тогда судиться надо не с соседом, а с управляющей компанией, но механизм действий тот же.

И конечно, прежде чем подавать на соседа в суд, стоит попробовать договориться миром. Может, он вам и так ущерб оплатит — и ему, и вам это выгоднее, чем долгие судебные процессы.

И еще один момент. Если квартира была застрахована от потопа, судиться вообще ни с кем не надо — ущерб оплатит страховая, и в первую очередь нужно связываться с ней. Но акт обследования все равно потребуется.

2) ...шумит

В этой ситуации можно требовать компенсации морального вреда. Такие прецеденты есть. Например, в Красноярске был случай, когда гражданин подал в суд на соседа-меломана, слушавшего слишком громкую музыку. И получил моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

Ссылаться следует на местный закон о тишине — такие приняты, в том или ином виде, во всех регионах. И вызвать замерщиков из санэпиднадзора или соответствующей частной организации, которые установят: в то время, когда должно быть тихо, уровень шума от соседа превышает установленные нормы.

Тем же путем юристы советуют идти, если сосед сдает квартиру под «массажный салон». Доказать, чем в таком салоне на самом деле занимаются, проблематично. Поймать квартирный бордель на превышающем нормы уровне шума по ночам более реально.

3) ...развел зверинец

Закон не ограничивает количество кошек или собак, которое можно держать в квартире. Но горе-заводчиков, которые устраивают гадюшник на общей территории, можно поймать на нарушении санитарно-гигиенических норм. В помощь вам — представители управляющей организации и санэпиднадзора, которые эти нарушения запротоколируют и составят экспертное заключение.