Губернатор Алексей Дюмин поздравил Тульский музей изобразительных искусств со 100-летием

Один из самых больших музеев страны - Тульский музей изобразительных искусств (ТМИИ) отмечает 100-летие со дня основания. В его фондах хранятся более 25 тысяч экспонатов, многие из них — шедевры русских и зарубежных мастеров. Поздравить музей с юбилеем в день его рождения приехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Основу музея сто лет назад заложили картины и предметы искусства из собраний дворянских усадеб Бобринских, Гагариных, Голицыных, Раевских, а также крупных российских коллекционеров. Часть этих работ представила подготовленная к юбилею экспозиция «Шедевры Тульского музея изобразительных искусств». Это 20 работ европейских и русских художников периода XVII–XX века, среди них — полотна Кустодиева, Жуковского, Фетти, Бассано, Стеллецкого, мастеров русского авангарда – Малевича, Кандинского, Поповой. Некоторые картины редко выставлялись в родном музее, поскольку много путешествовали по миру в составе крупнейших российских выставок.

В фондах ТМИИ хранятся более 25 тысяч экспонатов, это один из крупнейших музеев страны. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин тепло поздравил коллектив музея и рассказал о планах по его расширению.

- Музей продолжает развиваться: коллекция пополняется, в прошлом году проведён капитальный ремонт, организованы новые программы для посетителей, до конца года будет установлена современная система охраны музейных ценностей, - отметил глава региона. - Важнейший этап развития нашего музея – создание нового, современного фондохранилища. Его строительство начнется уже в следующем году. Эту нашу инициативу поддержал президент России Владимир Владимирович Путин.

По словам губернатора, капитальный ремонт здания был сделан на деньги меценатов, которые также обеспечили музей всем необходимым оборудованием. Обновленный вид обрели и фасад, и все 28 музейных залов. Алексей Дюмин передал в дар музею особый подарок - мраморный бюст римской богини работы итальянского мастера конца XVIII века.

Алексей Дюмин рассказал о планах по строительству современного фондохранилища. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

С юбилеем Тульский музей поздравил и министр культуры РФ Владимир Мединский.

- Практически ни один крупный выставочный проект, проводимый ведущими музеями России, в том числе за рубежом, не обходится без шедевров, хранящихся здесь, - подчеркивается в поздравлении, - Большое значение имеет и научно-просветительская деятельность учреждения, благодаря которой посетители музея могут познакомиться с историей и традициями отечественной культуры.

Гостям юбилейного торжества представили еще одну специальную экспозицию «Дары музею». В нее вошли полотна российских художников XX века, которые в разное время были подарены Тульскому музею Министерством культуры РФ, Союзом художников России, известными живописцами и их наследниками. Среди них - работы Кончаловского, Лентулова, Шевченко, Сафронова, Церетели, Крылова.

Капитальный ремонт здания музея и всех его 28 залов был проведен на средства меценатов. Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области.

Еще одним сюрпризом стал новый проект виртуальной реальности «Обзорная экскурсия 360». Благодаря специальным VR-очкам можно рассмотреть каждый экспонат из коллекции музея (а их в основных залах - больше тысячи), не сходя с одного места. Такая виртуальная экскурсия будет интересна и тем, кто увлекается новыми технологиями, и тем, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно прийти в музей.