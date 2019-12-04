Окна аварийности — от чего устают россияне на работе

Об этом рассказывает директор НИИ медицины труда Игорь Бухтияров.

- Игорь Валентинович, мы горим на работе?

- Синим пламенем. А если кроме шуток, то у нас действительно, достаточно большое число профессиональных заболеваний. Только по данным Росстата, у нас до 39% граждан работают в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. И, думаю, эти данные еще сильно занижены.

Директор НИИ медицины труда, доктор медицинских наук, профессор Игорь Валентинович Бухтиярова

- Неудовлетворительные условия труда наносят вред не только самому работнику, но и окружающим. Взять, например, водителей. Сколько аварий происходит из-за того, что кто-то заснул за рулем!

- Действительно, это проблема. Но я бы не стал так огульно поддерживать требования всем водителям снизить продолжительность рабочего времени, или обязать их каждые два часа делать остановку на отдых. Конечно, это бы неплохо, но есть все-таки жизненные реалии, и такой щадящий режим не всегда возможен. К тому же сейчас машины стали достаточно комфортнее, чем прежде, легче в управлении — пусть водители со стажем вспомнят, как это было ворочать руль без гидравлики. Выше стал уровень механизации и автоматизации. Машины фактически превратились в роботизированные комплексы. Новые условия требуют пересмотра норм. Мы недавно как раз начали этот процесс, но такая работа требует времени. Например, когда разрабатывались нормы труда для водителей в советское время, это была работа нескольких институтов в течение 5-7 лет.

- И все же, какой наиболее оптимальный режим работы для водителей?

- Способность трудиться дольше или меньше зависит от психотипа конкретного работника. Но есть некие усредненные международные нормы. Например, каждые полтора часа водитель должен делать остановку, изменить положение тела, оторвать глаза от приборов и от дороги. Каким бы не был водитель, когда 1,5 — 2 часа сидишь в одном положении, это притупляет внимание, ослабляет бдительность, вызывает сонливость.

- Наверное, напряженнее всего работа у водителей автобусов?

- Имеет значение не только тип транспортного средства, но и условия труда. Например, водитель грузовика работает в Сибири и движется по трассе среди бескрайних просторов, то вроде бы напряжения нет — дорога не очень загружена. Но от монотонности такого движения может развиваться утомление, что повышает вероятность аварии. На напряженность труда влияет еще и уровень ответственности — тут мы можем уже говорить о водителях пассажирских автобусов, которые отвечают за вверенных им пассажиров. Но в то же время если автобусы движутся по неизменному маршруту, с определенными, уже изученными особенностями на каждом этапе, то у водителей такси каждая поездка — это новый путь, ситуация более динамична, ему чаще приходится реагировать на изменение обстановки. Так что сложно их сравнивать по одной шкале.

- Наверное, общее — это сидячее положение. Не самая полезная поза, да?

- Уж во всяком случае, лучше, чем стоять. Рекомендуется делать перерыв через каждые 45 мин — 1,5 часа. Но бывают ситуации, когда и 2 часа нет возможности остановиться. При оценке напряженности надо исходить из ситуации на конкретном рабочем месте, должен быть учтен каждый фактор.

- Мы не упомянули машинистов метро. Там хоть и не встречного транспорта и пробок, но тоже работа непростая…

- Да, у метрополитена есть своя специфика, в частности, акустическая нагрузка. Там тоже есть склонность к утомлению, засыпанию, но насколько мне известно за последние десятилетия ситуаций, близких к аварийным, там не было. Это говорит о том, что система охраны труда на метрополитене хорошо работает. На каждой конечной станции машинист выходит из кабины, имеет возможность немного отдохнуть. То есть время нахождения в кабине даже на самой длинной дистанции - не больше часа. Там все жестко регулируется федеральным законом «О внеуличном транспорте».

- Но вернемся на землю. Какие факторы больше всего влияют на аварийность дорожного транспорта?

- Один из основных рисков связан с утомлением. Система оценки таких рисков держится на нескольких опорных точках. Первая — хорошее состояние здоровья водителя. Второе - учет так называемых «окон аварийности»: это с 1 до 3 часов ночи и с 4 до 5.30 утра. Это зона максимального повышения утомляемости. В эти отрезки времени водители должны быть особенно бдительными. Третья опасность - низкое качество предварительного сна. Не просто длительность сна, а именно качество. И не только накануне, поскольку усталость от недосыпания имеет свойство накапливаться. Это резко ухудшает безопасность.

- Чем принципиально отличается режим работы водителя грузовика, машиниста метро и водителя такси?

- Это не такой уж и простой вопрос. Хорошо бы в нем серьезно разобраться и понять, как именно длительность смены влияет на состояние водителя и что прежде всего утомляет человека, когда он в дороге. Это особенно важно, когда речь идет о графике работы в разных отраслях. Есть гипотеза, что для водителей грузовиков нормой будет не более 9 часов работы, а у водителей автобусов смена должна быть короче. А для такси будут релевантны совсем другие показатели, так как таксисты не все время за рулем и у них есть перерывы между заказами. Как показывает практика, для новых отраслей и экономик старые ГОСТы уже не подходят, а цифровая экономика диктует свои правила.