В Москве состоится Финал Всероссийского конкурса «Всероссийская ассамблея замещающих семей». Его продолжит Всероссийский форум приемных семей

Победители будут награждены в рамках Всероссийского форума приемных семей, который пройдет в столице 2 -3 декабря 2019 года.

Конкурс проводится Министерством просвещения Российской Федерации. Организационно-методическое, экспертное и информационное сопровождение Конкурса осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий».

Конкурс направлен на повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также – на укрепление традиций совместного творчества детей и родителей, распространение опыта семейного воспитания, организации досуга, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей.

Участниками заочного тура федерального этапа Конкурса в 2019 году стали семьи опекунов и попечителей, а также приемные семьи из 36 регионов Российской Федерации.

В финальный тур федерального этапа Конкурса вышли 9 семей из Белгородской, Иркутской, Липецкой, Пензенской, Тверской, Тульской областей, из Республики Татарстан, Камчатского края и г. Москвы.

Финалисты примут участие в следующих конкурсных заданиях:

- творческий конкурс «Семья – основа державы». Участники должны будут рассказать об истории возникновения семьи, увлечениях, самых интересных и значимых событиях в жизни семьи, семейных традициях, о любимых местах родного края;

- творческий конкурс «Семейная мастерская», где каждая семья представит работы прикладного творчества и проведёт открытый мастер-класс для участников Конкурса;

- спортивный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»;

- конкурс по жанрам творчества. Семья представит свои творческие номера.

Оценивать участников станет жюри, в состав которого вошли известные деятели образования, культуры и искусства.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 2 декабря 2019 года в рамках Всероссийского форума приемных семей, который продолжит программу тематических мероприятий, посвященных опеке, попечительству и усыновлению. В Форуме примут участие более 500 участников – в том числе делегации из 85 субъектов РФ, состоящие из членов замещающих семей, представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих и общественных организаций.

Целью Форума является оценка текущей ситуации в области развития и поддержки семейного устройства детей-сирот на федеральном и региональном уровне, выявление проблем и перспектив развития института замещающей семьи, эффективного опыта работы специалистов, некоммерческих организаций и общественных объединений замещающих родителей.

В рамках Форума будут рассмотрены вопросы эффективности подготовки и сопровождения семей, в том числе принявших на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении, подросткового возраста, сиблингов. Главной темой пленарного заседания Форума станет обсуждение возможной корректировки действующего законодательства в части усовершенствования порядка устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание.

В пленарном заседании Форума примут участие руководители и представители Министерства просвещения Российской Федерации, аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Государственной Думы и Общественной палаты Российской Федерации. В первый день гостям Форума будут представлены проекты некоммерческих и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере семейного устройства детей-сирот, подготовки кандидатов и сопровождения замещающих семей.

В рамках Форума запланировано проведение серии практических мероприятий – тренингов, семинаров, мастер-классов, консультаций и других обучающих интерактивных мероприятий по проблемам воспитания приемных детей и отношений в замещающей семье, направленных на повышение их компетенции. В ходе второго дня в рамках дискуссионных площадок участники Форума смогут обсудить лучшие практики в работе школ приемных родителей и служб сопровождения замещающих семей, подготовки приемных детей к самостоятельной жизни, решении проблем социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Открытие Форума состоится 2 декабря 2019 г. в 15:00.

Место проведения: Гостиница «Дельта»: (Измайловское шоссе, д.71, корп. 4 Д-Г)

Видеотрансляция пленарного заседания Форума будет осуществляться на сайте

http://www.usynovite.ru/

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