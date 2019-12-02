В Москве наградили победителей III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

В финале межвузовского чемпионата около 500 конкурсантов из 73 вузов России в течение двух дней состязались в профессиональном мастерстве по 52 компетенциям. Свыше 500 экспертов оценивали их работу.

Всего по итогам первенства разыграли 64 золотых, 47 серебряных, 39 бронзовых медалей. Из них по 11 наград разной величины получили участники WorldSkills Juniors от 14 до 16 лет.

Третий год подряд лидером по количеству медалей становится Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ). Студенты университета взяли 8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды. На втором месте – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения: 5 золотых медалей, 1 серебро и 1 бронза. Третью строчку медального зачета занял Севастопольский государственный университет. У его студентов 3 золота и 3 серебра.

«В этом году формат чемпионата изменился. Задания стали более сложными, добавился блок проектирования и аналитики, увеличилось количество вузов, которые приняли участие в соревнованиях. Конкурсанты справились со всеми задачами, показали свои знания и умения в практической части – это и есть результат. Каждый из участников чемпионата получил опыт, который сможет применить в жизни и сделать следующий шаг в своем профессиональном пути», - заявил директор департамента по работе с образовательными организациями Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сергей Куколев.

В 2019 году чемпионат вышел на международный уровень. Впервые в финале вне зачета выступили 30 участников из 11 университетов Германии, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Индии, Хорватии, Черногории, Марокко и Китая. Появились и новые вузовские компетенции – «Цифровая трансформация», «Технологии физического развития», «Технологическое предпринимательство».

Организаторами соревнований выступили Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) и Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

«Межвузовский чемпионат WorldSkills является важным элементом экосистемы подготовки эффективных кадров для экономики города, и одной из ключевых задач Правительства Москвы совместно с движением WorldSkills является повышение уровня мастерства и квалификации молодых специалистов, соответствующих потребностям рынка труда. Эта задача особенно актуальна на фоне стремительно развивающихся технологий, которые требуют от специалистов нового поколения не только высококачественных профессиональных знаний, но и способности динамично развивать свои навыки и умения, следуя современным тенденциям. Москва в очередной раз подтвердила статус лидера медального зачета: всего столичные вузы завоевали на чемпионате 42 медали», - подчеркнула заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Олеся Беленькая.

По словам организаторов, межвузовские чемпионаты по стандартам WorldSkills способствуют развитию профессиональной подготовки в системе отечественного образования. Особое значение в этом имеют компетенции Future Skills – навыки для экономики будущего.