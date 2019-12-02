5 декабря 2019 года в историческом здании Москвы, на площадке «Известия-холл» впервые в России состоится новогодний «Столичный Фармацевтический Бал» посвящённый теме: «Люди отрасли».

Основная идея бала привлечь внимания общественности к социальной составляющей фарминдустрии и инициировать утверждение официального праздника – Дня фармацевтического работника России.

«В 2019 году фармацевтическая отрасль переживает мощные трансформации. Сегодня решение задач эффективного лекарственного обеспечения во многом зависит от качественного взаимодействия всех субъектов фармацевтического рынка и развития кадрового потенциала. Поэтому СРО Ассоциация независимых аптек поддержала идею неформальной консолидации рынка на единой площадке «I Столичного фармацевтического бала» в канун нового года. Нам очень близка идея утверждения официального Дня фармацевтического работника России. У представителей всей индустрии будет возможность поддержать эту идею в рамках бала» - говорит Исполнительный директор Ассоциации Виктория Преснякова.

«I Столичный Фармацевтический Бал» - это уникальное пространство, которое объединит отрасль и здравоохранение. Среди гостей - производители, эксперты по разработке и регистрации лекарственных препаратов, представители производителей и аптечных сетей, медицинского сообщества и пациентских организаций.

«В преддверии Нового года каждый из нас ждёт чуда. И в наших руках сделать этот праздник незабываемым не только для нас, но и для детей, которые проходят лечение от рака. «I Столичный Фармацевтический Бал» - это уникальная площадка не только для делового общения, знакомств и праздника, но и прекрасная возможность для благотворительности» - говорит Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов Ольга Вострикова. «Участие в мероприятии – это наша с вами возможность оказать посильную помощь НИИ детской онкологии и гематологии им. Н. Н. Блохина».

«I Столичный Фармацевтический Бал» - настоящий праздник отрасли, перенявший венские бальные традиции и уходящий корнями в мировое прошлое безупречных манер и элегантности. Гостей вечера ждёт увлекательная программа в традициях мировых танцевальных вечеров, музыкальная программа, сюрпризы и подарки.

Двери концертной площадки откроются в 18:00. После официальной Церемонии Открытия Бала на паркет выйдут дебютанты «I Столичного фармацевтического бала» с приветственным вальсом. На Балу также будут отмечены лучшие проекты Фармы 2019.

Генеральный информационный партнёр – «Фармацевтический Вестник».

Организаторы: ООО «ФКФС», «Фонд Время Добрее».

Встречаемся на балу!

Подробная информация на сайте: http://pharmbal.ru/

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