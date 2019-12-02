Будущее начинается сегодня

В конце ноября Москва собрала финалистов III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). В 52 компетенциях соревновались около 500 участников из 72 вузов. Впервые в чемпионате выступали иностранные студенты.

Традиционно все чемпионаты WorldSkills – это не только соревнования, но и деловая программа. Началась она с обсуждения компетенций будущего и роли вузов в их развитии. В дискуссии «Future Skills в высшем образовании: от исследований до массовой подготовки» приняли участие ректоры вузов, разработчики образовательных программ, представители бизнеса и движения WorldSkills Russia.

-Безусловно, важно использовать передовые разработки для создания какого-либо оборудования, но заявить о своем лидерстве в высоких технологиях мы сможем только тогда, когда научим молодых людей мыслить инновационно, видеть в профессиональных задачах новые возможности и решения, – выразил уверенность генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

И в этом смысле очень важна кооперация высшего образования, компаний, научно-исследовательских центров.

Как отметил ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр Климов, «создать цепочку полного инновационного цикла вузам вполне по силам».

-У нас есть договоренность с РЖД, что вместе с Санкт-Петербургским университетом путей сообщения мы будем разрабатывать две компетенции в рамках идеологии Future Skills. Они связаны с технологиями, которые еще не являются общедоступными и не вышли на предприятия. Мы будем развивать взаимодействие с движением Worldskills в разработке транспортных компетенций уровня высшего образования и, думаю, через 2-3 года они появятся на чемпионатах, - сказал Александр Климов.

По мнению первого проректора НИТУ «МИСиС» Сергея Салихова, невозможно спрогнозировать рынки технологий будущего и быть уверенным в том, что удастся их занять без массовой подготовки в этом направлении и без формирования компетенций будущего.

- То, что нам сейчас нужно сделать – это объединиться и, понимая, что на этих рынках нас ждет успех, готовить для них людей, - сказал Сергей Салихов, - С движением WorldSkills Russia нам было интересно сотрудничать с момента его появления в России. Например, в прошлом году наш университет начал формировать компетенции по квантовому инжинирингу в рамках сотрудничества с Российским квантовым центром. И сейчас мы пытаемся совместно с WorldSkills Russia и несколькими вузами сформировать новые компетенции, связанные с инженерно-исследовательской деятельностью. Пока есть идея, а вот как эти компетенции будут выглядеть, пока говорить рано. Сотрудничество с WorldSkills Russia может принести пользу нашим студентам: они могут ощутить уверенность, увидеть новые траектории профессионального развития. Это очень важно, потому что для нас студент - главный человек в вузе.

Чтобы подготовить человека к профессии будущего, недостаточно дать ему определенный набор знаний и навыков. Это просто невозможно, потому что профессия будущего может измениться, когда человек еще находится в процессе подготовки. Поэтому, как отметили эксперты, нужна такая система подготовки, чтобы специалист, обладающий базовым набором компетенций, был способен «прокачать» себя.

Руководитель направления по развитию стажерских программ Ozon Ольга Зверева высказала мнение, что самыми важными компетенциями в любой профессии сегодня становятся гибкость, способность постоянно учиться и самостоятельность. А другие навыки можно освоить в процессе трудовой деятельности.

- Вузы должны помогать человеку обрести способность самостоятельно и постоянно развиваться, определять вектор собственного развития. Потому что в тот момент, когда технология пройдет фазу исследования и будет принята бизнесом, формируются рабочие места. И человек должен быть готовым к тому, чтобы на этом рабочем месте применить не только навыки, которые он получил в вузе, но и навыки, которые он может быстро собрать под сформировавшийся запрос, - высказал мнение генеральный директор АНО Университет 2035 Василий Третьяков.

Кстати, в сотрудничестве с WorldSkills Russia университет проводил исследования и создал цифровой инструмент по компетенциям будущего, который был презентован на мировом чемпионате в Казани. Суть его в том, что он анализирует, в какой области человек является профессионалом, и в какой компетенции из тех, что появятся в будущем, он сможет максимально использовать навыки, единые для обеих профессий. Цифровые модели компетенций подсказывают также, какие образовательные форматы и программы могли бы в этом помочь.

Как сказал заместитель президента Российской академии образования Игорь Павлов, WorldSkills стал конструктором новой среды. Именно популяризация профессионального мастерства заставляет власть, учебные заведения, предприятия и разработчиков идти друг другу навстречу.

- А от того, какую роль выполняет высшее образование - реагирующую на изменения в технологиях, или проектирующую их, наше будущее и зависит, - отметил Игорь Павлов.