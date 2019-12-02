Исследование: На севере России — большие зарплаты, на юге - безработица

7% работающих россиян могут похвастаться зарплатой больше 100 тысяч рублей. Чаще всего пятизначные суммы в расчетках видят жители северных регионов, а также москвичи. Таковы выводы исследования «РИА Новостей».

Впрочем, даже приличная получка не гарантирует благополучия региона. На Чукотке, которая возглавляет рейтинг, численность населения последние 10 лет колеблется вокруг цифры в 50 тысяч человек — это уровень 1960-х годов. По сравнению с 1990-м население полуострова сократилось в три раза. Получается, что суровые природные условия и дорогую жизнь (цены на продукты там тоже в разы выше, чем, скажем, в средней полосе) перекрывают в глазах людей большую зарплату и все северные льготы.

В соседнем Магадане ситуация аналогичная. Даже официальная статистика не регистрировала роста численности населения с 1987 года. За это время людей там стало в три раза меньше.

Видимо, в дальних уголках страны остались только самые необходимые люди. Дело в том, что по данным Росстата, та же Чукотка лидер среди регионов по уровню занятости населения, а Магадан в этом списке на 3-м месте.

А вот в южных регионах страны все по-другому. Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Тыва (тоже юг, хоть и юг Сибири) оказались в аутсайдерах по безработице. В той же Северной Осетии официально трудоустроено только 47% жителей региона.

КОНКРЕТНО

Где чаще всего получают больше 100 тысяч в месяц...

Чукотка — 32,1% работающих

Ямало-Ненецкий АО — 31,7%

Москва — 27,4%

Магаданская область — 26,1%

Ненецкий АО — 25%

… а где реже всего

Кабардино-Балкария — 0,7%

Дагестан, Мордовия, Калмыкия, Орловская, Ивановская, Псковская области — 0,9%