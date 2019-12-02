Жириновский признался, что пробовал наркотики

Шума в Госдуме наделал глава ЛДПР Владимир Жириновский своими откровениями. Скандальное заявление он сделал во время парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в Интернете.

- Я опробовал наркотик в детстве. Его предложили старшие товарищи. Согласился, так как даже не знал, о чем идет речь. Вот я же не приучился. А вдруг другому понравится. Такого допускать нельзя, - поделился политик.

Бороться с распространением призвал жестко: высылать торговцев запрещенными веществами в дальние регионы. Мол, нечего им коптиться в тюрьмах за госсчет.

- Вот пусть он там живет, нормально как человек. Пусть пашет, производит что-то. Нахождение в тюрьме только тиражирует преступность. Ему там делать нечего в камере, вот и сидит, думает, чем заняться на свободе, - сказал он.