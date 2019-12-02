2019-12-02T14:17:46+03:00
Политика

Жириновский признался, что пробовал наркотики

Ему не понравилось
Роман ГОЛОВАНОВ
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Скандальное заявление Жириновский сделал во время парламентских слушанийСкандальное заявление Жириновский сделал во время парламентских слушанийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Шума в Госдуме наделал глава ЛДПР Владимир Жириновский своими откровениями. Скандальное заявление он сделал во время парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в Интернете.

- Я опробовал наркотик в детстве. Его предложили старшие товарищи. Согласился, так как даже не знал, о чем идет речь. Вот я же не приучился. А вдруг другому понравится. Такого допускать нельзя, - поделился политик.

Бороться с распространением призвал жестко: высылать торговцев запрещенными веществами в дальние регионы. Мол, нечего им коптиться в тюрьмах за госсчет.

- Вот пусть он там живет, нормально как человек. Пусть пашет, производит что-то. Нахождение в тюрьме только тиражирует преступность. Ему там делать нечего в камере, вот и сидит, думает, чем заняться на свободе, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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