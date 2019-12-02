Путин — военным: Все знают, если что-то будет не сделано, через полгодика придется ответить

Раз в полгода Владимир Путин уединяется в Сочи с руководством министерства обороны и военно-промышленного комплекса, чтобы обсудить развитие вооруженных сил страны. В этот раз он сам признал, что такой формат оказался очень эффективным.

- По итогам предыдущих встреч дано несколько сотен поручений, 70 процентов исполнены, остальные находятся в разных стадиях исполнения, - заявил президент. - И это говорит, что наши совещания в Сочи востребованы и весьма эффективны. Потому что мы с вами знаем - если что-то будет не сделано, через полгодика придется ответить, почему не сделано и что нужно сделать для того, чтобы ситуация была исправлена.

Нынешний цикл совещаний посвящен военно-морскому флоту, который в целом получил высокую оценку верховного главнокомандующего, но все равно нуждается в ускоренном переоснащении.

- В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота, во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон», - поставил задачу Путин. - Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности.