Как телеканалы отметят 85-летие народной артистки СССР Алисы Фрейндлих

Одна из самых разносторонних актрис советского кино быстро приучила зрителей к постоянным сюрпризам. Вчера, допустим, Алиса Бруновна была неуклюжей мужиковатой теткой ("Служебный роман"), а сегодня она уже роковая красотка, из-за которой начинаются войны и сражаются на дуэлях блестящие кавалеры ("Д’Артаньян и три мушкетёра").

Надо отметить, что зрительская любовь к актрисе выступала в редкой гармонии с официальным признанием ее талантов - довольно рано, уже в 47 лет, Фрейндлих получила звание народной артистки СССР (по злой иронии судьбы в тот же год случился болезненный развод с мужем, актером и режиссером Игорем Владимировым). Как бы то ни было, актриса продолжала успешно работать, а внимание публики и многочисленные награды остались с ней и в постсоветский период ее карьеры.

Тем удивительнее скромность, с которой отмечается на ТВ 85-летие звезды. К юбилею каналы приготовили весьма скудный набор, решив отработать знаменательную дату по минимуму. 7 декабря мы увидим выпуск ток-шоу Юлии Меньшовой "Наедине со всеми" (Первый канал, 11.15), героиней которого стала Фрейндлих, а также знаменитую мелодраму Эльдара Рязанова "Жестокий романс" (Первый канал, 12.15), в котором, напомним, именинница сыграла мать главной героини. Ну а 8 декабря, непосредственно в день рождения актрисы, нас ждет документальный фильм "Любовь и страсти Алисы Фрейндлих" ("Культура", 18.40), а также две художественные ленты с ее участием - "Опасный возраст" ("Россия 1, 05.25) и "Анна и командор" ("Культура", 20.10). В последней, вышедшей в 1974 году, Алиса Бруновна сыграла свою первую главную роль в кино.