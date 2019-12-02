2019-12-02T17:35:54+03:00
Телевизор

Почему девушкам из богатых семей нельзя доверять

Героиня нового сериала "Дорогая подруга" на собственном примере убедилась в коварстве подобных девиц
Глеб ГУБАРЕВ
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Скромная Катя (слева) не ожидала такой подлости от гламурной Лизы.Скромная Катя (слева) не ожидала такой подлости от гламурной Лизы.
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Мужчины любят говорить о том, что женской дружбы не бывает, а представительницы слабого пола в ответ приводят тысячи примеров, подтверждающих обратное. Новая четырехсерийная мелодрама "Дорогая подруга" выступает скорее на стороне сильной половине человечества, ибо рассказывает об одной очень коварной девушке, решившей цинично использовать свою приятельницу.

Правда, поначалу в этой истории все было как в лучших образцах правильного женского кино - одна дама попадает в беду, вторая тут же спешит на помощь. Попавшая в беду - это Катя, милая деревенская девчонка, которую болезнь матери вынуждает бросить все и заняться поисками средств на лечение.

Вторая - холеная красотка Лиза, способная попросить деньги у богатых родителей и помочь Кате. И Лиза действительно помогает подруге, более того, приглашает Катю пожить в ее роскошном особняке. Переполненная благодарностью Екатерина становится горничной в подружкиных хоромах - ну а как еще отплатить за доброту? Любая просьба, любая прихоть Елизаветы для Кати становится приказом, который не обсуждается. Вот только со временем просьбы эти начинают казаться все более сомнительными...

В защиту теории о существовании женской дружбы скажем, что в данном случае, конечно, "дорогая подруга" никогда и не питала к бедной Катюше каких-либо чувств - стало быть, и дружбы тут никакой не было. Да и вообще, что ждать от этих избалованных девиц из богатых семей? Правильно - только подвоха. Героиня сериала убедилась в этом на собственном примере.

Главные роли в этой поучительной истории о любви, предательстве и социальном неравенстве исполнили Софья Хилькова (Лиза) и Анна Дианова (Катя).

Россия 1, "Дорогая подруга", 7 декабря, 21.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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