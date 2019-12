Гигантские динозавры водились в Якутии. И не мерзли

Российские ученые — из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска - и их немецкие коллеги из Бонна обнаружили останки самых северных динозавров-завропод из группы макронарий, - сообщает пресс-служба Палеонтологического института Российской академии наук. Эти гиганты с длинными шеями, знакомые ныне многим по фильмам из серии «Мир Юрского периода», обитали примерно 140 миллионов лет назад - в том числе в районах на широте 62 градуса. Останки — зубы взрослых завропод и детенышей — нашлись в месторождении Тээтэ на юго-западе Якутии.

Зубы детенышей свидетельствуют о том, что динозавры не просто иной раз забредали на приполярные территории в более-менее теплое время, а жили и размножались там. То есть, обитали постоянно. С северными завроподами соседствовали стегозавры – ящеры с пластинами и шипами на спинах. Из месторождения Тээтэ несколько раз извлекали кости молодых особей.

Зубы взрослых завропод (Macronaria) из Тээтэ

Зубы детеныша завропода (Macronaria) из Тээтэ

В Якутии не нашли крокодилов — доисторических существ из группы крокодилообразных, выражаясь научно. А это свидетельствует о том, что местный климат времен начала Мелового периода был не слишком суров - среднегодовая температура была намного выше нуля, но ниже 14 градусов.

Авторы (Averianov A.O., Skutschas P.P., Schellhorn R., Lopatin A.V., Kolosov P.N., Kolchanov V.V., Vitenko D.D., Grigoriev D.V., Martin T) рассказали о находках журналу Lethaia в статье под названием The northernmost sauropod record in the Northern Hemisphere

Палеонтологи поселили завроподов в приполярные районы (Художественная реконструкция Андрея Атучина ).

КСТАТИ

На озере Байкал российский ученый нашел останки попугая, жившего тут 16 миллионов лет назад

Косточку от попугая пару лет назад выкопал кандидат биологических наук Никита Зеленков из Палеонтологического института Российской академии наук. Извлек из древних отложений в Тагайской бухте острова Ольхон на озере Байкал. Прежде - в те времена, когда Байкал еще не образовался - на этом месте находилось озеро, по берегам которого жили разные доисторические животные. Ученые давно ведут тут раскопки. И уже много чего обнаружили. Но попугай попался впервые.

Примерно так выглядел сибирский попугай.

Никита нашел цевку - кость птичьей лапки. И по характерным особенностям определил, что она от попугая. Но не от современного, а от того, который жил тут 16-18 миллионов лет назад.

Попугай - любит тепло и фрукты. Похоже, что все это имелось в доисторической Сибири. То есть, климат тут был близким к тропическому, а попугай - местным.

Сравнение ископаемой кости с костями нынешних попугаев продемонстрировало: они не сильно изменились за миллионы лет.

Сибирский попугай был мелок - размером с волнистого попугайчика.

Кстати, по мнению некоторых палеонтологов, берега Байкала скрывают останки и более крупных животных. Например слонов и носорогов. Их ищут.

Никита Зеленков рассказал о находке в журнале Biology Letters Лондонского Королевского общества по развитию знаний о природе (The Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge) в статье под названием Тhe first fossil parrot (Aves, Psittaciformes) from Siberia and its implications for the historical biogeography of Psittaciformes