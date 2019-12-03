2019-12-03T11:18:27+03:00
Город помогает

В клубе «Мой социальный центр» научат тренировать память

Москвичи старшего возраста могут посетить занятия бесплатно
Наталья БУЗОВА
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Фото: dszn.ruФото: dszn.ru
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До 8 декабря включительно в городском клубном пространстве «Мой социальный центр» в Марьиной роще (ул. Сущевский вал, 31, стр. 2) проводятся тренинги, творческие встречи, кинопоказы и концерты.

Сегодня, 3 декабря, в 16.00 на тренинге «Лабиринт памяти» психолог Марина Тропкова научит тренировать память и мыслить позитивно. Тренинг подходит тем, кто хочет долго оставаться в здравом уме, а также улучшить свою память и внимание.

В четверг, 5 декабря, в 18.00 «Мой социальный центр» соберет любителей «умного» кино. Киноманов приглашают на просмотр фильма «Жили-были» с психологом Светланой Беликовой. После сеанса - коллективный разбор человеческих взаимоотношений на примере героев кино. Каждый гость сможет дать оценку своим собственным действиями и поступкам в жизни. А в 12.00 в этот же четверг ко Дню воинской славы России участники из проекта «Московское долголетие» подготовили музыкально-концертную программу «Песни, опаленные войной». Концерт пройдет при участии жителей района «Марьина роща». Затем в 14.00 в программе «Искры памяти» пройдет презентация исторического очерка «Они сражались за Родину» и показ работы «Чтобы помнили!».

А в воскресенье, 8 декабря, в 11.00 - праздничный концерт «Битва под Москвой», на котором выступят вокальные и музыкальные коллективы. Все номера посвятят войне и солдатам, участвовавшим в контрнаступлении против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.

Подробнее о программе клуба «Мой социальный центр» - https://dszn.ru/moitsentr

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