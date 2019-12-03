2019-12-03T11:30:18+03:00
Спорт

Российский футбольный союз переезжает в «Москва-Сити»

Главные футбольные чиновники и тренерский штаб сборной России будут работать в одном из самых дорогих офисов столицы
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Все руководство РФС, его департаменты, тренерский штаб сборной России и профессиональные лиги до мая 2020 года переберутся в «Москва-Сити»Все руководство РФС, его департаменты, тренерский штаб сборной России и профессиональные лиги до мая 2020 года переберутся в «Москва-Сити»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Российский футбольный союз переезжает. Как стало известно КП, все руководство РФС, его департаменты, тренерский штаб сборной России и профессиональные лиги до мая 2020 года переберутся в «Москва-Сити» в одну из башен «Око». Но переезд стал поводом к обострению отношений между главными лицами российского футбола.

Команду дал Дюков

Главным инициатором переезда является президент РФС Александр Дюков. Пост главы российского футбола он занял в начале 2019 года и практически сразу дал команду подыскивать для РФС новый офис. Были варианты в районе Белорусского вокзала, в качестве нового адреса обсуждался и комплекс возле стадиона «Динамо» «ВТБ Арена-парк», но в результате правительство российского футбола решило осесть в одном из самых дорогих офисных кластеров страны.

В одну из башен «Око» до мая должны переехать вся администрация РФС, его многочисленные департаменты и управления, а так же три профессиональные лиги – Премьер-лига, Футбольная национальная лига и Профессиональная футбольная лига.

Прежний офис строил Колосков, и в нем прослушивали Толстых

До сих пор у РФС тоже был статусный офис в районе Таганской площади – особняк с надписью «Дом футбола». С ним связано немало историй. Строить его начинали еще когда первым человеком в нашем футболе был Вячеслав Колосков, а достраивал уже Виталий Мутко. Следующий за ним президент РФС Сергей Фурсенко принципиально по советам своего медиума не пользовался в «Доме футбола» лифтом, а сменивший его на посту главы Российского футбольного союза Николай Толстых не раз давал понять, что уверен - каждое из помещений особняка прослушивается.

Но нынешнего президента РФС «Дом футбола» не устраивает по двум причинам: Александр Дюков считает его несовременным и нестатусным, а кроме того офис не может уже вместить всех работников российского футбольного союза. Сейчас РФС переживает чуть ли не лучшие финансовые времена. У организации множество спонсоров и партнеров из числа крупных компаний, сам Александр Дюков является председателем правления «Газпромнефти», а его личное состояние оценивается журналом «Форбс» в 600 млн. долларов. Так что меньше чем за год, что Дюков находится во главе РФС, штат организации увеличился чуть ли не вдвое.

Премьер-лига не хочет переезжать

Но переезд может обострить отношения между РФС и Российской Премьер-лигой. У РПЛ есть свой офис – небольшой, но комфортный особняк в районе Трубной площади. Источники КП рассказывают, что на собрании, когда Александр Дюков объявил о новом офисе, президента РПЛ Сергея Прядкина не было. Но главе РФС сказали: «Президент Премьер-лиги не хочет переезжать». «Если президент РПЛ не хочет переезжать, то он может не переезжать», - якобы ответил Дюков. И все его поняли так, что тогда у Премьер-лиги может быть другой президент.

А через несколько дней в прессу просочились слухи, что следующим руководителем РПЛ может стать Александр Алаев – де-юре второй человек в РФС после Дюкова. Так ли это, станет известно только перед выборами президента Премьер-лиги. А они должны состояться как раз к переезду - в апреле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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