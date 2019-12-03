2019-12-03T13:20:16+03:00
Политика

Путин и Лукашенко обсудят будущее Союзного государства

Президенты двух стран встретятся в Сочи в конце недели
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССБудут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В Кремле подтвердили, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Сочи 7 декабря.

- Могу подтвердить, такая встреча готовится, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Правда, в этот раз общение лидеров России и Белоруссии будет не таким длительным, как в феврале этого года, когда Путин и Лукашенко три дня в Сочи обсуждали будущее Союзного договора.

- Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела, - перечислил Песков тему предстоящего разговора. - Путь интеграции двух стран был выбран давно, мы поступательно идем в развитии нашего Союзного государства.

- Встреча пройдет после того, как встретятся премьер-министры двух стран, - пояснила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. - После того, как премьеры проведут очередной раунд переговоров, они доложат о результатах работы лидерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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