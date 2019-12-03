ГИБДД перенесет экзамен с площадки на незнакомую улицу

В Москве водители довольно часто чертыхаются, вспоминая экзаменаторов, когда пытаются въехать во двор, а им на встречу выезжает автоледи, которая ни назад сдать, ни уступить дорогу просто не в состоянии.

- Да как ты на права сдавала, - летят упреки первой встречной.

Понятно, что сдавала она как все: запомнила на день последовательность педаль-руль-тормоз, а большего с автоматической коробкой и не надо.

Но стоит попасть такой вот ученице в нестандартную ситуацию, и заложенная в автошколе программа почему-то дает сбой.

- Именно потому, ГИБДД России намерена ввести единый экзамен вместо отдельных "площадки" и "города" с октября 2020 года. Исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. Проект постановления находится в правительстве, ожидается его утверждение премьер-министром, - сообщил журналистам на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

Для мотоциклистов площадку на задворках ГИБДД оставят, а вот всех будущих водителей выгонят в город, где заставят выполнить классические упражнения в стрессовых условиях: заехать во двор, припарковаться в незнакомом месте, уступить мусоровозу, который отказывается сдавать назад. И все это под визг чужих тормозов, маты и писк клаксонов. Только в таких условиях госавтоинспектор будет оценивать реальный уровень владения всеми навыками вождения.

В проекте отмечается, что экзамен для кандидата на водительские права должен проводиться на "незнакомой улице". А все маневры водителей будет записываться на видео камеру, чтобы в случае спорных моментов комиссия смогла сделать свой независимый вывод.

По словам Гилякова, на такое ужесточение ГИБДД пошло после анализа ДТП, происходящих по вине водителя. В частности, довольно большая доля ДТП случается во дворах, где по вине водителя, когда он не в состоянии оценить ситуацию, правильно совершить маневр или применить торможение.