Столица громко заявит стране: твой малый бизнес велик

Столичное, итоговое событие обещает быть самым масштабным - предполагается, что оно соберет более 11 000 участников. Сравните цифры: по всей стране проявило активный интерес к проекту порядка 60 000 человек.

В Москву также приедут региональные команды предпринимателей, многие из которых уже получили различные меры господдержки через центры «Мой бизнес».

Важно упомянуть - вход на предпринимательский форум бесплатный, по онлайн-регистрации на сайте мероприятия.

На сцене «ВТБ Арены» выступят мотивационные спикеры и бизнесмены, среди которых много широко известных имен.

По сути, форум соберет все наиболее энергичное предпринимательское сообщество страны. К слову, отличная возможность завязать новые деловые контакты.

- Мы делаем все, чтобы предпринимателей в нашей стране стало больше, чтобы они чувствовали себя комфортнее, чтобы те меры господдержки, которые подготовлены сегодня для субъектов малого и среднего предпринимательства, дошли до адресата. А самое главное, чтобы желание у людей развивать и укреплять бизнес было подкреплено хорошей деловой средой, - заявил недавно замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.

По планам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», до конца 2024 года во всех регионах России нужно открыть не менее 100 центров «Мой бизнес», в которых по принципу «единого окна» аккумулирована вся нужная для делового сообщества инфраструктура.

Малый и средний бизнес - основа рыночной экономики. На данный момент вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны составляет 22,5%. К концу 2024 года этот показатель достигнет уровня 32,5%.

На предпринимательском форуме «Мой бизнес» в Москве будет много свежего и полезного контента: тренды сегодняшнего дня и прогнозы дня завтрашнего, эксперты расскажут о новых технологиях для бизнеса, об эффективности рекламных стратегий и цифрового маркетинга, об автоматизации бизнеса и открывающихся новых возможностях, о секретах построения эффективной команды и стратегии выходов на новые рынки, в том числе зарубежные. И конечно, то, за чем большинство едет на подобные форумы, - получить синергетический эффект уверенности и вдохновения в бизнесе. Среди топовых ораторов: бизнес-тренер Ирина Хакамада; сооснователь известных гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент; владелец Hartmann Holdings - основатель компаний CarPrice, Aktivo, KupiVip Оскар Хартманн и другие успешные российские бизнесмены и спикеры.

На сайте мойбизнес.рф аккумулирована самая актуальная информация по мероприятиям в Москве и регионах для действующих и будущих предпринимателей.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Еще раз подчеркнем - посетить форум можно бесплатно, по предварительной онлайн-регистрации на сайте мойбизнес.рф.

До встречи на форуме.