2019-12-03T18:50:43+03:00
Спорт

Появится ли новая королева фигурного катания? Кто выиграет финал Гран-При 2019 года

Воспитанницы Тутберидзе посоревнуются в Италии в финале Гран-при по фигурному катанию [опрос]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Александра Трусова уже дважды вошла в Книгу рекордов Гинесса, как первая исполнительница сложнейших четверных прыжков.Александра Трусова уже дважды вошла в Книгу рекордов Гинесса, как первая исполнительница сложнейших четверных прыжков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 5 декабря, в Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию. Наибольший интерес у наших болельщиков будет прикован к соревнованиям одиночниц. А там, впервые в истории выступят сразу четыре воспитанницы одной школы «Самбо-70», которые тренируются на одном катке «Хрустальный» у Этери Тутберидзе.

Девочки уже произвели фурор, выиграв попеременно все этапы серии Гран-при. И вот они сойдутся в очной борьбе.

А кто, по вашему, станет ледовой королевой? Александра Трусова, которая уже дважды вошла в Книгу рекордов Гинесса, как первая исполнительница сложнейших четверных прыжков. Или чемпионка России Анна Щербакова, обыгравшая в прошлом декабре не только всех своих сверстниц, но и прославленных мастеров, включая олимпийскую чемпионка Алину Загитову. А ведь есть еще Алена Косторная, показавшая феноменальный прокат даже без четверных.

Короткую программу фигуристок покажут по Первому каналу 6 декабря в 00.15 (мск), а произвольный прокат 7 декабря в 21.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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