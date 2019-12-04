Обнаружен индийский зонд, пропавший на Луне три месяца назад

Индийское космическое агентство (ISRO) потеряло связь с аппаратом Vikram (Доблесть) миссии Chandrayaan-2 (Лунный корабль-2), который вот-вот должен был совершить мягкую посадку на Луне между кратерами Манцини С и Симпелий N, расположенными примерно в 600 километрах от её южного полюса. Случилось это еще 7 сентября 2019 года. С тех пор никто не мог понять, куда Vikram подевался. Он словно бы исчез с поверхности Луны. Как украли.

Американцы сфотографировали район предполагаемой посадки, раскинувшийся на 150 километров. Снимки были сделаны с борта своей орбитальной станции Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), которая пролетела там 17 сентября 2019. Но обнаружить индийский аппарат не получилось. Что придало событиям мистическую окраску.

Место между кратерами, где должен был прилуниться индийский зонд с луноходом.

В итоге, в NASA «сдались», обнародовали фото и обратились за помощью к энтузиастам: мол, ищите. Найдете — сообщите.

Энтузиасты не подвели. Уже в октябре с командой NASA, которая управляет камерой орбитальной станции - Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), связался инженер одной из индийских IT-фирм Шанмуга Субраманьян (Shanmuga Subramanian) и сообщил, что нашел подозрительный след, который, по его мнению, указывал на останки Vikram.

След от удара Vikram об Луну на снимке с американского орбитального апарата.

В NASA долго присматривались и наконец-то подтвердили: да, Шанмуга обнаружил искомое. Чуть поодаль — в 750 метрах - нашелся и след от удара индийского зонда о поверхность Луны, окруженный другими его останками и кусками вырванной взрывом породы. Их разметало по площади около 2 квадратных километров.

Останки Vikram (зеленые точки) и куски выброшенной породы (синие точки). Буквой S обозначена часть Vikram, обнаруженная индусом.

Индус рассказал, что долго и упорно сравнивал снимки местности, сделанные раньше — до падения зонда, с теми, которые были сделаны после. Нашел явные отличия, на которые и указал американцам. А они, в свою очередь, поступили аналогичным образом - тоже сравнивали одно с другим. И в итоге убедились, что обнаружены именно останки Vikram.

- Им надо было убедиться на 100 процентов, - оправдал Щанмуга нерасторопность американских коллег.

Теперь можно не сомневаться: индийский зонд никуда не исчезал, а разбился при посадке еще 7 сентября 2019 года. Кстати, глава индийского космического агентства тогда сразу почувствовал неладное и расплакался с горя — его успокаивал сам премьер-министр Индии, наблюдавший за процессом. Обнимал и говорил: ничего-ничего, дружище, бывает, от неудач никто не застрахован...

Глава Индии утешает главу индийского космического агентства. А он, как теперь выяснилось, страдал своевременно..

Попытка Индии стать четвертой космической державой — после СССР, США и Китая, сумевшей мягко посадить на поверхность Луны хоть что-нибудь, оказалась неудачной.

А если бы Vikram не разбился, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода — в виде льда, конечно. С этим придется подождать.