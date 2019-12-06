В России наблюдается сезонное повышение выработки электроэнергии, эксперты также отмечают рост и по отношению к прошлому году.

В ноябре в России увеличилась выработка электроэнергии. Объем производства составил 98,9 млрд кВт/ч, что на 1 % выше среднего.

Основная доля прироста энергопроизводства приходится на Единую энергосистему (ЕЭС) России, в которой выработка увеличилась на 1,4 %, до 97,4 млрд кВт/ч. Гидроэлектростанции в ноябре произвели 18,2 млрд кВт/ч, атомщики – 18,4 миллиарда. Основная нагрузка приходится на тепловые электростанции, которые выработали 55,1 млрд квт/ч.

Рост производства в одиннадцатом месяце года напрямую обусловлен повышением электропотребления в связи с более низкой, чем в прошлом году, температурой. Рост потребления в ноябре также составил 1 % относительно ноября прошлого года – до 95,1 млрд кВт/ч.