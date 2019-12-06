2019-12-06T01:24:17+03:00
Общество

Мыс Марре-Сале на полуострове Ямал впервые очистят от металлолома военные экологи

Экологический десант будет работать на северном полуострове в течение всего 2020 года
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Экологи Центрального военного округа уже оценили масштаб и сложность загрязненияЭкологи Центрального военного округа уже оценили масштаб и сложность загрязненияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Экологи Центрального военного округа уже провели рекогносцировку – оценили масштаб и сложность загрязнения на мысе Марре-Сале на западе полуострова Ямал. Планируется, что в течение 2020 года военные экологи вывезут более 650 тонн металлолома.

– Работы по очистке проводятся на этой территории впервые. В рамках подготовки военнослужащих к выезду с ними будут проводиться инструктажи по эксплуатации техники и работе с режущим инструментом, а также меры безопасности по проживанию на Крайнем Севере, – цитирует пресс-служба округа главного инженера службы экологической безопасности штаба материально-технического обеспечения ЦВО Юлию Колокольникову.

Мыс Марре-Сале находится на западе полуострова Ямал, его омывает Карское море. Здесь обитают уникальные животные Арктики, произрастают редкие арктические растения и ведут свой привычный кочевой образ жизни ненцы — коренное население этой земли.

Также здесь базируется полярная станция «Марресаля», одна из самых старых в мире, ее построили в 1914 году. При этом она до сих пор считается одной из важнейших станций для получения гидрометеорологических данных, актуальных не только в России но и для метеорологов всего мира.

Военные экологи уже имеют опыт работы в суровых условиях Крайнего Севера. В 2019 году их силами было вывезено более 1 660 тонн металлолома из Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Изменись сам и измени еще пять людей вокруг». Как Артем Королев спасает Землю от пластикового апокалипсиса
Актер и телеведущий Артем Королев всегда выбрасывает пластиковые бутылки в специальный контейнер. И еще кое — что делает для экологической безопасности нашей планеты
Новости 24
В Миннесоте упал вертолет Нацгвардии США
На Украине рассказали о взыскании двух миллиардов долларов с "Газпрома"
В Новой Зеландии в самолетах будут подавать напитки в съедобных кружках
Зеленский хочет создать в Донбассе "муниципальную стражу"
Испанские врачи реанимировали британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов
Небензя пошутил об отсутствии "русской комнаты" в Белом доме
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Подрядчик заявил об ускорении строительства "Северного потока-2"
В США объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию о россиянине Якубце
Марш «желтых жилетов» собрал во Франции свыше 800 тысяч человек
Трамп угрожает ограничить торговлю США со странами, которые мало платят в фонд НАТО
«Единая Россия» сделает местные бюджеты народными
Россиянка признала себя виновной в отмывании денег в США
«Навешивают ярлык киберпреступника»: Посол России отреагировал на новые санкции США
Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС
В МИД России выступили за возобновление авиасообщения с Грузией
«Пелоси и демократам должно быть стыдно»: В Белом доме ждут справедливого суда над Трампом
Алексей Ягудин: "Катание Валиевой - настоящее искусство"
В Совфеде считают «план Б» Киева по Донбассу будет не на пользу самой Украине
ВЦИОМ: 79% россиян хотят, чтобы их дети стали волонтерами
Лавров считает, что перед выборами США будут вновь использовать «российскую карту»
Глава МВД выступил против возможного ненаказуемого снижения «порога превышения скорости»
Путин: Только Макрон ответил на предложение ввести мораторий на распространение ракет
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
США ввели санкции против семи российских компаний и 17 граждан России и Украины
В Индии режиссер призвал женщин «готовиться» к нападению насильников и не сопротивляться