Мыс Марре-Сале на полуострове Ямал впервые очистят от металлолома военные экологи

Экологи Центрального военного округа уже провели рекогносцировку – оценили масштаб и сложность загрязнения на мысе Марре-Сале на западе полуострова Ямал. Планируется, что в течение 2020 года военные экологи вывезут более 650 тонн металлолома.

– Работы по очистке проводятся на этой территории впервые. В рамках подготовки военнослужащих к выезду с ними будут проводиться инструктажи по эксплуатации техники и работе с режущим инструментом, а также меры безопасности по проживанию на Крайнем Севере, – цитирует пресс-служба округа главного инженера службы экологической безопасности штаба материально-технического обеспечения ЦВО Юлию Колокольникову.

Мыс Марре-Сале находится на западе полуострова Ямал, его омывает Карское море. Здесь обитают уникальные животные Арктики, произрастают редкие арктические растения и ведут свой привычный кочевой образ жизни ненцы — коренное население этой земли.

Также здесь базируется полярная станция «Марресаля», одна из самых старых в мире, ее построили в 1914 году. При этом она до сих пор считается одной из важнейших станций для получения гидрометеорологических данных, актуальных не только в России но и для метеорологов всего мира.

Военные экологи уже имеют опыт работы в суровых условиях Крайнего Севера. В 2019 году их силами было вывезено более 1 660 тонн металлолома из Арктики.