Как четырехлетнему малышу удалось выучить 46 алфавитов

Оксана, я Тамерлан, и я очень люблю буквы! Пойдем покажу, - четырехлетний мальчик взял меня за руку и потащил в комнату. Пока я раздевалась в прихожей, он уже раскладывал азбуку-пазл:

- Смотри, это «А», «Б», «В», и вот я приделываю «Г». Они в таком порядке и идут!

В эту казанскую семью я приехала, чтобы своими глазами увидеть, как растет вундеркинд, о котором говорят на всех телеканалах. Якобы в четыре года он свободно читает на 40 языках. Под статьями и видео о Тамерлане читатели оставляют комментарии: «Родители своей дрессировкой лишили ребенка детства. Как так можно?!»

Действительно, как? Малыша не так-то просто заставить заниматься тем, чем он не хочет. Не ремнями же его к парте привязывают...

Тамерлан обожает писать буквы на разных языках. Внизу на полу - нарисованный им русский алфавит. Фото: Личный архив

Ни минуты покоя

Мы познакомились с мальчиком, пока его мамы и папы не было дома. Тамерлан собирался на съемки в шоу «Лучше всех» у Максима Галкина, поэтому в детский сад в тот день не пошел: мало ли, подцепит вирус. Сидел с няней, симпатичной девушкой. С виду обычный малыш, даже говорит, не совсем четко выговаривая звуки. Но разговоры у него совсем не детские. Сразу стало понятно, что никто его заниматься не заставляет. Едва я переступила порог, мальчик ни минуты не сидел на месте. Ходил из одного угла комнаты в другой, выбегал в детскую, вновь возвращался. И все это время рассказывал про алфавиты и любимые буквы.

- Он про них целый день может рассказывать! - говорит няня Настя. - Но если что-то не хочет делать, не заставишь. Иначе в крик! Вот у него раскраски на испанском и немецком. Тамерлан, а это какой ты алфавит писал? Греческий? Или тут по-китайски? Можешь нам прочесть?

Тамерлан берет листочек, испещренный иероглифами, ложится на пол и принимается называть значки. Иногда сбивается, задумывается над забытым символом, но почти все называет уверенно.

Армянский алфавит, нарисованный мальчиком. Фото: Личный архив

Во время моего визита в фаворитах у Тамерлана был башкирский алфавит. Он с удовольствием показал листочки, на которых краской вывел буквы, спел песенку про них, рассказал, какими буквами башкирский отличается от татарского. Его Тамерлан знает отлично: в семье говорят и по-русски, и по-татарски (еще в детском саду он изучает английский и китайский).

Переключить его на что-то иное, не то, что он хочет именно сейчас, сложно. Мы с няней подсовывали Тамерлану книжку то на испанском, то на немецком: на, почитай. Он либо сразу отказывался, либо нехотя читал одно-два слова и возвращался к своему занятию - переписыванию на листок татарского алфавита, причем не печатными буквами, как уточнил мальчик, а письменными.

Кстати, да, 4-летний малыш читает. На русском и татарском - с пониманием смысла. На других языках - считывая буквы, объединенные в слова. В тех языках, где буквенная запись соответствует звуковой, у него получается похоже на оригинал.

Японский алфавит, нарисованный мальчиком. Фото: Личный архив

Начал с Тургенева

По подсчетам мамы, к четырем годам Тамерлан выучил более 40 алфавитов (см. «Конкретно»). Но счет увеличивается едва ли не каждую неделю: мальчик постоянно осваивает что-то новое.

- Думаю, дело в том, что буквы окружали его с самого рождения. Когда он был младенцем, мы купили ему мягкий коврик с алфавитом, потом кубики с буквами, - вспоминает папа мальчика Айрат.

Родители заметили интерес сына еще в 10 месяцев (Тамерлан показывал пальчиком на буквы) и стараются его удовлетворить. Говорить и читать на русском малыш начал одновременно в год, без детского лепета и придумывания своих собственных слов.

- Слышу, бубнит что-то. Прислушалась: «Тургенев. «Отцы и дети». Оказывается, прочитал на корешке книги, - вспоминает Светлана. - Вышли с ним на улицу - и он начал считывать все вывески, что видит.

Уже к полутора годам Тамерлан штудировал иврит, арабский, корейский алфавиты. За несколько дней изучал затейливую вязь и переходил к следующему.

- Мы не занимаемся с ним специально. Да у нас бы и знаний не хватило, - объясняет мама. - Еще в возрасте до двух лет Тамерлан спросил что-то про японский язык. И я поняла, что объяснить ему не могу - не знаю. Скорее, это он побуждает нас узнавать новое. Задает вопрос, и мы лезем в интернет, чтобы ответить.

Это письмо Деду Морозу мальчик написал, когда ему было два года и два месяца. Фото: Личный архив

Яблочко от яблоньки?

- Мы совершенно обычные люди, - говорит Айрат Ситдиков. - Светлана - тележурналист, я руководитель сети муниципальных подростковых клубов. Учились, как все, вундеркиндами не были. Поэтому мы не направляем сына, а следуем за его интересами.

Учит буквы Тамерлан так: на ноутбуке (ему разрешено пользоваться им полтора часа в день) выбирает в поисковике понравившееся название языка и смотрит детские развивающие мультики о нем. Чаще всего это анимированные песенки с буквами. Иногда для наглядности авторы мультфильмов приводят слова на изучаемую букву - тогда Тамерлан запоминает и слово. Но вообще слова, их значения мальчика не очень интересуют.

- Я не перевожу! - кричит он, когда я в очередной раз прошу прочитать и объяснить смысл иностранного слова.

Во время обучающего мультфильма Тамерлан смотрит на экран не отрываясь. Куда подевалась его неусидчивость? Может взять фломастер и начать тут же записывать буквы. Или распечатывать алфавит на принтере. Пара мультиков на сербском - и мы с папой мальчика пристаем к Тамерлану: как будет «девочка» на этом языке?

«Не знаю!» - раздраженно отмахивается от нас малыш.

«Посмотри в переводчике!» - настаивает папа. Тамерлан открывает закладку и с подсказками взрослых, но самостоятельно вводит запрос и зачитывает нам перевод: «Девойка!» Включает озвучку. «Девойка!» - произносит механический голос.

Тамерлан запоминает не только написание буквы, но и произношение. Причем повторяет его с легкостью. А еще он пишет уверенно и ровно, как взрослый!

На шоу «Лучше всех» малышу подарили его любимую букву «Ё». Фото: Личный архив

А вдруг дар пропадет?

- Перед съемками в программе «Лучше всех» нам бы нужно подготовиться с Тамерланом, - рассказывает мне Светлана. - Но сын делает только то, что хочет. Не знаю, как вообще пройдут съемки, а если он будет не в духе и не захочет сниматься? Мы едем туда за свой счет, сами оплачиваем дорогу, проживание. Немалые деньги... Успокаиваю себя - тогда у нас просто будут каникулы.

- А что говорят о Тамерлане врачи?

- И педиатр, и невролог говорят: «Прекрасный ребенок!» Он звезда в поликлинике. Пока педиатр заполняла его карточку на компьютере, сын подошел и исправил на клавиатуре «Тамерлан» на «Тамерланчик».

- О каком будущем для Тамерлана думаете?

- Такими детьми у нас в стране никто не занимается, - говорит мама. - Мы ездили в Москву, были готовы переехать туда ради сына. Но даже в самой раскрученной гимназии, которая учит одаренных детей, нам сказали, что Тамерлан слишком мал. Да в общем-то он только в детском саду и узнал, что во время занятий нужно садиться за стол и заниматься чем-то, может быть, совершенно неинтересным. Нам, конечно, хочется дать сыну самое лучшее, тем более что он своеобразный ребенок. Например, при всем своем развитии не ест сам. Его приходится кормить. Тамерлан как будто не хочет тратить свое время на то, чтобы орудовать ложкой. У нас частный детский сад, там сказали: ничего страшного, научится быстро! Но месяцы идут, а они так и кормят его.

- Сын следует за своим интересом, не думая о какой-то практической пользе, - объясняет мне папа. - Ему интересны буквы, и он изучает их. Можно ли это куда-то применить, нет - ему совершенно все равно. Он делает то, что хочет. Думал ли я, что через несколько лет его дар пропадет и он станет таким же, как остальные дети? Думал. Но я этого не боюсь. Нам, родителям, может, даже проще с ним будет. Любить мы сына меньше не станем.

КОНКРЕТНО

С миру по букве

Алфавиты, которые знает мальчик

1. Абхазский

2. Аварский

3. Албанский

4. Английский

5. Армянский

6. Арабский

7. Башкирский

8. Белорусский

9. Болгарский

10. Буквица (славянский алфавит)

11. Греческий

12. Грузинский

13. Датский

14. Иврит

15. Итальянский

16. Испанский

17. Казахский

18. Киргизский

19. Кхмерский

20. Китайский (таблица иероглифических ключей китайского языка)

21. Латинский

22. Македонский

23. Марийский

24. Немецкий

25. Норвежский

26. Осетинский

27. Персидский

28. Португальский

29. Сербский

30. Таджикский

31. Татарский

32. Удмуртский

33. Узбекский

34. Украинский

35. Урду (один

из языков Индии)

36. Чеченский

37. Чешский

38. Чувашский

39. Финский

40. Финикийский

41. Французский

42. Хорватский

43. Шведский

44. Эстонский

45. Японский катакана

46. Японский хирогана

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Если суперспособности есть - они выстрелят»

Мы попросили прокомментировать достижения Тамерлана известного нейропсихолога, кандидата психологических наук, профессора Анну Семенович.

- Можно ли сказать, что Тамерлан - вундеркинд?

- Я лично не видела этого ребенка и не могу сказать однозначно. Но можно предположить, что у него прекрасная зрительная память. Она развита до уровня гиперпамяти. Однако станет ли мальчик вундеркиндом, пока говорить рано. Вундеркинды - это все-таки дети, у которых суперспособности вылились во что-то, что даже взрослыми воспринимается как нечто выдающееся.

Вот Моцарт в 4 года писал музыку. Мы можем ее послушать - да, впечатляет! Женя Кисин (пианист-виртуоз. - Ред.) считался вундеркиндом, ну так он и до сих пор звезда. А знать в 4 года буквы, пусть и многих языков, уметь их читать - это способность, которая со временем может развиться во что-то глубокое (например, ребенок станет полиглотом или напишет новую «Войну и мир»), а может и прийти к среднему уровню к 10 - 12 годам. Он ведь не пишет, например, сказки? Нет, он просто воспроизводит то, что увидел. Оперирует значками, символами. Дайте ему атлас дорожных знаков всех стран мира - он их точно так же выучит.

Профессор Анна Семенович. Фото: neuro-psychol.ru

- Он таблицу Менделеева выучил...

- Вот о чем я и говорю. Но для нас, взрослых, за буквой есть смысл. Мы объединяем их в слова, за которыми стоят какие-то образы. А у ребенка так вряд ли будет. Пока он демонстрирует не мышление, а память. Но отличная память - не всегда свидетельство сверхспособностей мышления.

- Если родители заметили у ребенка какой-то дар, как его развивать?

- Разносторонне. Много разговаривайте с детьми и при детях. Слушая взрослые разговоры, читая книги и следя за авторской мыслью, ребенок учится мыслить, картина мира увязывается в единое целое. У современных детей с этим проблемы: родители уткнулись в гаджеты, молчат. А репетиторы натаскивают на определенные знания, не давая широты и системности миропонимания. Зато появилось новое умное словосочетание - «клиповое мышление», то есть мышление отдельными, не связанными кадрами. А каким оно может еще быть, если ребенку именно так - бессвязными осколками - преподносится информация? А он что получил, то и выдает.

Если у ребенка явный музыкальный слух, отдайте его на занятия музыкой. Математические способности - пусть посещает соответствующий кружок. Но не нужно делать ставку на что-то одно. Важнее дать всестороннее развитие, чтобы у ребенка потом был выбор, чем заниматься. Если выдающиеся способности есть, они проявятся и в более взрослом возрасте. Но тогда уже лягут на более подготовленную почву - развитое мышление, кругозор - и выстрелят как одаренность.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Ехал не к Галкину, а просто чтобы поговорить о том, что нравится»

После съемок на Первом канале Светлана прислала мне сообщение: «Он сделал все так, как хотел. Ехал совсем не к Галкину и не на «Лучше всех», а просто рассказать всем об алфавитах и буквах. Отказался лакироваться и одеваться нарядно. Вышел на сцену в том, в чем было удобно, обычной детсадовской футболке и брюках. Не стал сидеть с ведущим на диване и мило вести диалог, устроив легкоатлетический забег. Много говорил о чеченском, башкирском и армянском, он так хотел. Отказался от медалей и раздал подарки героям его сценки, взяв себе только букву «Ё» (любимая буква мальчика. - Ред.). Сделал все так, как хотел сам. И этому у Тамерлана надо учиться».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/739879" frameborder="0"></iframe> Четырехлетний мальчик из Казани выучил алфавиты 40 языков мира.Лика ИСАЕВА, Из личного архива героя публикации

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