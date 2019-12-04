Кубок мира по биатлону. Эстерсунд. Мужчины. Индивидуальная гонка. Прямая онлайн-трансляция

В среду, 4 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону нового сезона пройдет вторая гонка у мужчин. На старт выйдет более ста участников биатлонного марафона. Мужчинам предстоит пройти дистанцию в 20 километров.

У нас на эту гонку заявлено семь участников. Первым на старт уйдет Эдуард Латыпов под номером 26. 31-й номер у Александра Логинова, 33-й - Дмитрий Малышко. 50-й в протоколе - Матвей Елисеев. 51-й - Евгений Гараничев, 73-й Никита Поршнев. А 102-й - Антон Бабиков.

Напомним, что в мужском спринте два российских биатлониста оказались в топе. Матвей Елисеев в спринте финишировал третьим, а Александр Логинов - четвертым.

Старт индивидуальной гонки намечен на 18:15 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию гонки на 20 км. у мужчин.