“Жить по зову сердца и по совести”: В Москве наградили людей рабочих профессий, которые спасают жизни и помогают другим

- Управлять каждый день лодкой куда проще, чем со сцены красивые слова говорить, - соглашается Александра Брыкина. Сложно поверить, что эта нежная женщина с удивительно добрыми глазами каждый день совершает маленький подвиг, который и не каждый мужчина потянет.

Александра - единственный в России почтальон, который доставляет почту на весельной лодке. Вот уже 27 лет каждый день - несмотря на непогоду, ветер, волны, мороз - она возит жителям острова Юршинский почту. На острове, отрезанным от большой земли Рыбинским водохранилищем, стоят пять крошечных деревень - три, девять, пять жителей… Для пожилых людей Александра - главный “связной” с внешним миром. Она привозит письма родных, газеты и журналы, пенсию, оплачивает квитанции, покупает продукты, лекарства, может измерить давление или просто - выслушать одинокого пожилого человека. «Без нее нам конец», - говорят бабушки.

Александра Брыкина - единственный в России почтальон, который доставляет почту на весельной лодкеФото: Ольга БОРСКАЯ

На сцене Александра Брыкина не может сдержать слез. Ее удивительному, ежедневному подвигу аплодирует огромный зал. Почтальон из Ярославской области стала лауреатом одной из девяти номинаций проекта “Героям –быть!”.

Добрые истории, которые вдохновляют

Этот конкурс существует уже пять лет. Его задача - отметить людей самых обыкновенных рабочих профессий, которые совершают бескорыстные поступки. Спасают жизни, воспитывают приемных детей, сохраняют историю и культуру родной земли, защищают природу... Идея проекта в том, чтобы вернуть уважение к человеку труда и рассказать истории про добро, самоотверженность, сострадание. Оказалось, что этот посыл нужен всей стране. Поэтому конкурс за пять лет стал всероссийским.

- Сегодня нас окружает очень много искусственного: искусственная природа, искусственная жизнь в социальных сетях… И очень не хватает живого, настоящего. Мы сегодня живем в экранах смартфонов, ноутбуков. И в этом виртуальном мире нет героев, на которых можно было бы равняться. Этот проект дает возможность увидеть таких героев, рассказать о них. И их поступки становятся нравственным ориентиром для всех нас, - отметил председатель правления ЦСП "Быть человеком" Алексей Белинский.

Участники номинации «От сердца к сердцу», которую вручают за волонтерскую деятельностьФото: Ольга БОРСКАЯ

В этом году на конкурс было подано 111 заявок, в том числе 18 - от благотворительных фондов. В шорт-лист конкурса вошли 28 человек и пять фондов. Выбрать лучших из лучших помогло народное голосование, а также профессиональное жюри.

- Количество заявок год от года растет, появляются специальные номинации и даже ответвления проекта. Так, у нас есть конкурс для журналистов, пишущих на социальную тематику, “Герои пера”. На следующий год у нас также большие планы. Номинации “Кулибины нашего времени” и “Яркий старт”, которые посвящены инженерному творчеству, рационализаторству, мы планируем выделить в отдельный проект, - поделилась планами исполнительный директор ЦСП "Быть человеком" Дарья Топильская.

“Кто бы так не сделал на моем месте”

В этом году в конкурсе было девять номинаций. Одни посвящены людям, которые совершают добрые дела в течение всей жизни, другие - тем, кто не растерялся в трудную минуту и пришел на выручку тогда, когда это было необходимо. Организаторы и члены жюри единогласно признают: один из самых сложных выборов стоял перед ними в номинации “Спасательный круг”. В ней награждаются люди, которые совершили подвиг ради спасения чьей-то жизни. Зачастую - забыв о собственной.

Монтажник концерна «Созвездие» Алексей Маринов защитил от нападения преступника администратора банка. Слесарь «ТВЗ» Александр Михайлов вынес на руках пожилую женщину из горящего дома. Слесарь «ЛокоТех-Сервис» Виктор Килин вывел из леса заблудившегося человека, а его коллега Леонид Бычков дважды спасал чужую жизнь: вытащил на берег тонущего ребенка и откачал человека, пораженного электрическим током.

Каждая из этих историй достойна, чтобы о ней услышала вся страна. Но все же нужно было определить победителя. Ими стали машинисты Юрий Шешеня и Антон Колышницын. Они спасли женщину, увязшую в битумной яме. Когда железнодорожники проезжали мимо, пенсионерка уже почти полностью увязла в тягучей массе. Юрий и Антон своими силами вытащили обессилившую пожилую женщину, успокоили ее и передали вызванным спасателям и “скорой”.

Юрий Шешеня и Антон Колышницын спасли женщину, увязшую в битумной ямеФото: Ольга БОРСКАЯ

- Главное для нас было - человеку помочь. Ни о чем в тот момент больше не думали, Сам я до сих пор и за подвиг это не считаю. Кто бы так не поступил на моем месте, - рассказывает “Комсомолке” Юрий Шешеня.

Ему вторят и другие победители.

- Экологические акции я провожу уже более пяти лет. Занимаюсь этим просто потому что могу. Потому что мне это под силу, - говорит слесарь по ремонту подвижного состава «ЛокоТех-Сервис» из Читы Руслан Гудым. Когда-то он увлекся дайвингом, получил сертификат и начал погружаться в водоемы. И увидел - сколько на дне скопилось мусора, беспечно оставленного человеком. Так обычное развлечение, хобби превратилось в настоящий вызов по спасению родного края. Руслан очищает дно водоемов, проводит экологические акции и привлекает внимание сотен горожан к проблемам загрязнения окружающей среды.

- Я хочу подать пример своему сыну и всем людям, показать, что вода - это тоже часть нашей планеты, нашей жизни. Сколько там находится мусора - никто не видел, не понимает. Я хочу это изменить, - говорит он.

Руслан Гудым погружается в водоемы, чтобы очистить их от мусораФото: Ольга БОРСКАЯ

“На земле нет зла - есть отсутствие любви”

Простые, искренние слова участников не оставляют равнодушными никого в зале.

- Это огромный труд - иметь чуткое сердце, смелую душу и решимость, чтобы в нужный момент совершить важный поступок. И прекрасно, что для таких людей эти поступки - норма. И то что мы, окружающие, воспринимаем как чудо, для вас - необходимость жить по зову сердца и по совести. Вот за эту доброту, за смелость и за отсутствие гордыни вам - низкий поклон и спасибо, - обратилась к участникам актриса Екатерина Шпица.

- Как сказал Петр I, у героя не может быть жестокого сердца. И сегодня здесь - люди с огромным сердцем. Герои - это люди, которые спорят с судьбой. Сделать иначе они просто не могут. Это не призвание, не порыв - а просто их сущность, - поделилась с “КП” своими впечатлениями от церемонии певица, участница шоу “Голос” Элина Чага.

Максим Ильин восстанавливает могилы и памятники погибшим в боевых действияхФото: Ольга БОРСКАЯ

А ведь никакого секрета здесь нет. Нет “гена героизма”, нет супергероев. Есть только доброта и способность принимать чужую боль как свою. Пожалуй, главные слова вечера произнес Александр Меркулов. Замначальника отдела депо Партизанск ОАО «РЖД» стал победителем народного голосования. Вместе с женой Анастасией он воспитывает пятерых детей, которые родились в один день - 22 августа 2017 года.

- Любовь - это первоисточник всего на этой земле, - верит Александр. - От любви идет добро, спасение душ, взаимовыручка. На земле нет зла - есть отсутствие любви.

КОНКРЕТНО

Победители проекта “Героям - быть!”-2019

«От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность, благотворительность)

КВАСНИКОВА ЛЮДМИЛА

Заместитель директора технического аудита ПАО «Промтрактор» - организовала детский клуб «Четруша», который помогает тяжелобольным детям

«Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни)

ШЕШЕНЯ ЮРИЙ, КОЛЫШНИЦЫН АНТОН

Машинист тепловоза и машинист электровоза депо Облучье Дирекции тяги ОАО «РЖД» - спасли женщину, тонувшую в битумной яме

«Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды)

ГУДЫМ РУСЛАН

Слесарь по ремонту подвижного состава СЛД Чита ООО «ЛокоТех-Сервис» - организатор и участник подводной очистки водоемов и береговой линии от мусора

«Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение всей жизни)

БРЫКИНА АЛЕКСАНДРА

Почтальон УФПС Ярославской области АО «Почта России» - доставляет почту на весельной лодке

«Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа)

ИЛЬИН МАКСИМ

Электросварщик АО «Промтрактор-Вагон» - восстанавливает и облагораживает могилы и памятники погибшим в боевых действиях, проводит «Уроки мужества», помогает ветеранам.

«Яркий старт» (для молодых специалистов - за достижения в области рационализаторства или научной деятельности)

ЦЫПАК АНДРЕЙ

Начальник отдела безопасности движения СЛД Тында-Северная ООО «ЛокоТех-Сервис» - молодой рационализатор и изобретатель, организатор детского кружка робототехники.

«Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения)

БОНДАРИК ВЯЧЕСЛАВ

Технолог СЛД Иркутское ООО «ЛокоТех-Сервис» - активный рационализатор, имеет более 150 рационализаторских предложений

«Вирус добра» (для социальных организаций и благотворительных фондов)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДЕТСКИЙ ХОСПИС»

«Команда героев» (для компаний, реализующая инициативы в области корпоративной социальной ответственности)

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», проект «Котельниково – Земля героев!»

«Народный герой» (победители онлайн-голосования)

МЕРКУЛОВА АНАСТАСИЯ, МЕРКУЛОВ АЛЕКСАНДР

Оператор ЭВМ и заместитель начальника отдела по планированию и контролю ремонта локомотивов, депо Партизанск Дирекции тяги ОАО «РЖД» - воспитывают пятерых детей