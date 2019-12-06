Вадим Живулин: «Наша задача - стимулировать развитие малых и средних компаний»

Заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин подвел предварительные итоги года, ответив на вопросы «КП».

- Вадим Александрович, действительно ли малые и средние предприниматели способны изменить экономику? В чем преимущество МСП?

- Преимущество малого бизнеса перед крупным - в его мобильности и гибкости. Небольшие фирмы достаточно легко подстраиваются под требования рынка. Они легки в управлении, ориентируются на конечного потребителя. У малых предприятий низкие стартовые затраты и расходы по созданию рабочих мест. Поэтому малый и средний бизнес стал одним из приоритетных направлений деятельности правительства России.

Напомню: основная цель национального проекта (его полное название «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») - увеличить количество занятых в МСП до 25 миллионов человек, создав для людей благоприятные условия ведения бизнеса. Мы стремимся добиться, чтобы вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России достиг 32,5%.

Мы предлагаем необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития его бизнеса. От появления самой идеи начать бизнес, далее - регистрации и помощи в получении доступного финансирования, имущественной поддержки, до реализации проектов в отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и расширения бизнеса с выходом на экспорт. Для того чтобы оптимизировать все процессы, мы создаем сейчас в регионах центры «Мой бизнес», которые работают в формате единого окна и комплексно решают возникающие у бизнесмена деловые вопросы. Причем речь идет как о действующих предпринимателях, так и о тех, кто только планирует начать свое дело.

Мы намерены убедить инициативных людей в том, что бизнес - это перспективная сфера деятельности. И власти помогают этому бизнесу развиваться.

- Число малых и средних предприятий выросло в 2019 году? И если да - в каких сферах деятельности? Много ли среди них предприятий промышленности, растет ли число экспортеров?

- Ключевые отрасли, в которых преимущественно ведут деятельность малые предприятия, - это оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (60,4% общего оборота малых предприятий за данный период), обрабатывающие производства (10,4%), а также строительство (7,5%).

Конечно, нам важно стимулировать несырьевой экспорт, и Минэкономразвития России приступило к этому еще в 2011 году. К настоящему дню по всей России открыто 67 центров поддержки экспорта. До конца этого года новые центры приступят к работе еще в 12 регионах, и спрос на их услуги растет.

По итогам 9 месяцев центры оказали услуги почти 12 000 малых и средних предприятий. Свыше 1700 компаний заключили экспортные контракты при содействии ЦПЭ, а объем экспорта благодаря господдержке составил $1,4 млрд. Общий объем субсидии из федерального бюджета на создание и развитие таких центров в этом году составил порядка 3,5 миллиарда рублей - в семь раз больше, чем в 2018-м! Это позволило существенно расширить спектр услуг для МСП.

18 ноября 2019 г. Красногорск. Дом Правительства Московской области. Вадим Живулин выступил на форуме «Мой бизнес» в Московской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- При всей важности комплекса мер господдержки финансовая составляющая является основной. Работает ли она с задуманной вами эффективностью? Каковы основные рычаги этих программ?

- Нам придется перейти к конкретным цифрам. По каждому из направлений объем поддержки в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, увеличен кратно. Например, банки заключили кредитные соглашения по льготной ставке 8,5% с более чем 7300 малыми и средними предприятиями. Общая сумма выданных льготных кредитов - 361,1 миллиарда рублей.

В рамках национальной гарантийной системы малым и средним предприятиям оказана финансовая поддержка на сумму 239,9 миллиарда рублей.

Также очень востребовано бизнесом микрокредитование - с начала 2019 года предоставлено около 12 тысяч микрозаймов на общую сумму 18 миллиардов рублей. Так что в IV квартале мы провели докапитализацию государственных микрофинансовых организаций на сумму более 4 миллиардов рублей. Это позволит охватить финансовой поддержкой максимально широкий круг предпринимателей, обратившихся за такой поддержкой.

- Для малого бизнеса выход на фондовую биржу - новая страница деятельности. Конечно, это альтернатива банковскому кредиту, но выпуск акций и облигаций - дело совсем непростое. Есть первые успехи?

- Данная программа разработана с целью компенсировать часть затрат малого бизнеса по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям. Теперь компании имеют возможность получить субсидию до 1,5 миллиона рублей в рамках компенсации затрат на листинг акций и облигаций, а также в размере до 70% выплат по ставке купона по облигациям.

Первый срок предоставления документов эмитентами для получения субсидии был до 1 июля, а второй - до 1 октября 2019 года.

До 1 июля было распределено 5,8 миллиона рублей. Компаниями, отобранными для выдачи субсидии, стали: «Новосибирский завод резки металла», ижевская компания «Талан-Финанс» (жилищное строительство) и «Брайт-Финанс» (фитнес-бренд, работающий в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени, Каменске-Уральском и Красноярске). Они получили совокупно 1,8 миллиона рублей на размещение облигаций и 4 миллиона рублей - на субсидирование купонных платежей, что в дальнейшем позволит им привлечь на развитие до 1,3 миллиарда рублей.

Все эти компании размещались на Московской бирже в Секторе Роста впервые.

1 октября завершен второй отбор заявок эмитентов на получение государственных субсидий на размещение ценных бумаг на бирже. Общий объем привлеченных эмитентами средств за счет размещения на бирже за два этапа отбора заявок составила 3,1 миллиарда рублей. География компаний по заявкам на субсидирование в рамках льготного доступа к биржевым инструментам стала еще шире. Фирмы действуют в Новосибирской области, Удмуртии, Ростове-на-Дону, Красноярске, Самарае, Пензе и Москве.

Так, например, фирма «Талан-Финанс» получит возможность направить полученные средства на запуск новых региональных строительных объектов по эскроу-счетам в соответствии с Федеральным законом № 214. Субсидии, полученные ООО «Брайт-Финанс», пойдут на рефинансирование существующего кредитного портфеля и на инвестирование в создание новых клубов под брендом «Брайт Фит».

ООО «Каскад», входящий в состав ГК Росавтопром, направит привлеченные средства на увеличение объемов закупки и расширение ассортимента у существующих поставщиков в целях увеличения объемов продаж автокомпонентов на территории РФ.

Показательна оценка возможности выхода на фондовую биржу ООО НПП «Моторные технологии», крупнейшего российского производителя оборудования для мойки деталей и агрегатов:

«Выпуск облигаций положительно сказывается на узнаваемости бренда предприятия и доверии контрагентов, а программа субсидирования затрат на выпуск и купоны делает данный источник финансирования привлекательным для предприятия. Вышеперечисленные факторы в немалой степени способствуют продвижению продукции на европейский рынок, куда в настоящее время выходит ООО НПП «Моторные технологии».

Конечно, для нас важны такие отзывы владельцев компаний.

- Одной из основных проблем нашей экономики в целом всегда являлся спрос: продукцию выпустили, а ее не покупают. Между тем малые и средние предприятия не слишком охотно участвовали в аукционах по госзакупкам, а крупные компании не обращали внимания на тех, кто поменьше. Но ведь у МСП сейчас немало льгот. Что-то изменилось в сфере госзакупок?

- Безусловно, изменилось. Мы видим положительную динамику объема рынков закупки товаров, работ и услуг у компаний малого и среднего бизнеса. Тут, конечно, очень серьезную роль сыграли Федеральные законы № 223-ФЗ и № 44-ФЗ.

Еще немного цифр приведу. По состоянию на 25 ноября 2019 года объем закупок крупнейших заказчиков у МСП составил 2,578 триллиона рублей. Это 85,9% от годового показателя, утвержденного паспортом федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Судите сами и приготовьтесь внимательно читать названия и формулировки постановлений и положений:

20 февраля 2019 г. для представителей интересов России изданы Директивы, предусматривающие включение в программы управления закупочной деятельностью показателей эффективности. Эта мера напрямую влияет на обеспечение закупок у МСП. Что это значит? Каждая компания должна четко представлять, у кого, какие и какого качества товары она приобретает, анализируя рынок поставщиков, а не просто выбирая самый дешевый товар или услугу. Если коротко, нужно обеспечить наличие товара необходимого уровня качества в требуемом количестве по возможно минимальной цене в строго определенные сроки. Потребности в товарах нужно прогнозировать, а их запасы нормировать.

Далее: принят важный Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 263-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Законом предусмотрено расширение горизонта планирования закупок у МСП на период до 3 лет.

Эти изменения также налагают ответственность на ряд госорганов власти, а также на такие структуры как «Росатом» и «Роскосмос», определять, какие товары или работы относятся к инновационным, высокотехнологичным.

Наконец, мы не раз говорили о том, что сегодня крупные государственные заказчики в соответствии с принятыми законами должны закупать не менее 15 процентов от общей стоимости своих заказов у компаний малого и среднего бизнеса. Более того, в 2020 году эта доля закупок должна возрасти с 15 до 18 процентов. То есть, еще раз хочу подчеркнуть: владельцам малого и среднего бизнеса не стоит избегать тендеров на закупку товаров и услуг у крупных заказчиков. Небольшие компании могут получать выгодные заказы от бюджетных организаций.

- В России немало предпринимателей в статусе самозанятых. Они тоже получили в этом году поддержку в рамках нацпроекта?

- Особая роль в реализации национального проекта отводится эксперименту по применению специального налогового режима. Это налог на профессиональный доход. Эксперимент проводится с 1 января в четырех регионах: городе Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Уже сейчас годовой показатель национального проекта по этому виду поддержки перевыполнен: количество самозанятых граждан на 27 ноября 2019 г. составляет 292 тысячи человек. Планируется расширение пилотного проекта.

- В 2018 году Минэкономразвития РФ разработало масштабную программу «Трансформация делового климата». По сути, это изменение системы взаимоотношений бизнеса и власти. Как идет проект?

- Верно, он сейчас в самом разгаре. В ноябре уже наступили сроки исполнения по половине мероприятий утвержденного плана. 66% из них исполнено или соответствующие акты разработаны ведомствами и сейчас находятся в стадии принятия - в Госдуме, Правительстве РФ или на регистрации в Минюсте России.

В рамках этого проекта принято три федеральных закона, пять постановлений правительства, 33 ведомственных акта.

Но наша работа не сводится к реализации тех мероприятий, которые находятся сейчас в утвержденном плане ТДК. У его механизма есть две главные особенности. Первая - максимально активное вовлечение предпринимателей в формирование повестки реформ. Бизнес включен в нашу работу на всех ее этапах - от выявления существующих проблем ведения бизнеса в различных отраслях, формирования путей их решения, заканчивая оценкой качества работы органов власти. Вторая особенность ТДК - обновление плана мероприятий на постоянной основе - 2 раза в год. Это помогает нам держать руку на пульсе и оперативно реагировать на запросы бизнес-сообщества.

В 2019 году Россия заняла 28-е место в международном рейтинге Doing Business, поднявшись на 3 позиции по сравнению с 2018 годом. По итогам 2011 года, Россия занимала 124-е место в этом рейтинге. Фото: Минэкономразвития РФ

В итоге мы работаем над пополнением плана мероприятий ТДК практически безостановочно. По различным каналам связи собираем инициативы, которые впоследствии обсуждаются экспертными группами, состоящими также из предпринимателей и представителей деловых объединений. Из предложенных экспертными группами финальных перечней мероприятий формируются проекты распоряжения Правительства РФ, в соответствии с которыми актуализируется план мероприятий ТДК.

Особо отмечу, что любой предприниматель может внести свои предложения по трансформации делового климата в России - через модуль «Трансформация делового климата» на сайтах ГАС «Управление», «Мой бизнес», regulation.gov.ru, а также написать по электронной почте на TDK@economy.gov.ru.

- Страна заинтересована в развитии МСП, но бизнес - это не только призвание или желание, ему надо учиться. Как организовано это направление работы в центрах «Мой бизнес»?

- В регионах открыто 58 центров, охватывающих все федеральные округа России. Полный список действующих центров вы найдете на сайте Мойбизнес.рф. Сайт также аккумулирует действующие меры поддержки и полезный опыт - истории предпринимателей, которые воспользовались услугами центров.

Всего с начала года до 1 ноября 2019 года центрами «Мой бизнес» предоставлено порядка 417 тысяч услуг, проведено более 10 тысяч мероприятий, в которых приняли участие порядка 178,5 тысячи человек.

К концу 2024 года в городах России с населением более 100 тысяч человек будут функционировать не менее 100 таких центров.

В целом в рамках национального проекта из федерального бюджета на создание центров «Мой бизнес» до конца 2024 года планируется направить 23,9 миллиарда рублей. Средства будут потрачены на создание и развитие имеющихся центров, а также оказание полезных для бизнеса услуг.

В регионах открыто 58 центров, охватывающих все федеральные округа России. На фото – центр «Мой бизнес» в городе Шахты Ростовской области. Фото: АНО«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»

- Уходит в прошлое гендерное неравенство. Женщины охотнее идут в бизнес?

- Цифры статистики говорят, что влияние женщин на мировую политику и экономику увеличивается. Это устойчивый тренд. Так, сегодня в некоторых развитых странах предприятия, возглавляемые женщинами, обеспечивают до 60% ВВП. В России треть всех топ-менеджеров страны - женщины, более того, по оценкам экспертов, уже в ближайшие 3 - 4 года бизнесом будут заниматься 40% россиянок.

В июле 2019 года в России законодательно закреплено понятие «социальное предпринимательство», а значит, появились правовые основания для разработки дополнительных мер поддержки этого направления, включая и социальных предпринимателей. До 90% социально ориентированного бизнеса и проектов в сфере развития и образования детей реализуется женщинами.

Для женщин - социальных предпринимателей важен еще и социальный эффект. Многих женщин подталкивает на создание социального предпринимательского проекта личный опыт - например, болезнь близкого родственника или сложная жизненная ситуация в близком окружении. Решая собственную проблему, женщина помогает и всем, кто оказался в схожей ситуации. Так, в России появились проекты для поддержки детей с ДЦП «Лыжи мечты» (автор Н. Белоголовцева), Дом для пожилых женщин в Брянской области (автор Светлана Макарова), проект «Крем-мед с ягодками» (автор Гузель Санжапова) и многие другие.

Международный опыт и практику развития женского предпринимательства необходимо тиражировать и транслировать, а энергия женщин-предпринимателей, энтузиазм и профессионализм позволят расширить возможности для развития социального предпринимательства, в том числе и на международном уровне.

- Как в целом вы оцениваете итоги первого года реализации нацпроекта?

- В новом исследовании аналитического центра НАФИ приведены данные: россияне стали чаще отмечать положительные моменты, связанные с предпринимательством. Увеличилась доля россиян, считающих, что предприниматель имеет больше возможностей для самореализации, обладает высоким социальным статусом. Увеличилась и доля тех, кто полагает, число предпринимателей реально растет. Я полагаю, у нас очень хорошие перспективы серьезного роста малого и среднего бизнеса в стране. А это и есть наша основная задача.

В октябре 2019 года работу центра «Мой бизнес» в Екатеринбурге проверил заместитель главы Минэкономразвития РФ Вадим Живулин. Заодно напрямую пообщался с екатеринбургскими предпринимателями, пришедшими в тот день в центр поддержки МСП.Фото: Александр ИСАКОВ

В нынешнем году мы сформировали серьезный задел для реализации национального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства. Дамы и господа, дело за вами, а государство готово вам помогать. Давайте и дальше работать вместе!

Результаты реализации нацпроекта мы увидим чуть позже, ведь большая часть мер поддержки носит отлагательный характер. Льготный кредит на инвестиционные цели покажет результат через несколько лет, расширение доступа к закупкам чуть раньше и т.д.