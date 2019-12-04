2019-12-04T15:39:05+03:00
Экономика

«Россети» планируют полностью перейти на оборудование российского производства

Сейчас доля российского оборудования в электросетевом комплексе составляет 91%
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Об этом в ходе Международного форума «Электрические сети» сообщил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. Форум, открылся 3 декабря. На нем обсуждаются и предлагаются решения приоритетных задач цифровой трансформации электросетей. В нем участвуют представители федеральных и региональных органов власти, главы крупнейших сетевых и генерирующих компаний, производителей оборудования, научных организаций и объединений, российских и зарубежных экспертов.

-Доля оборудования для электросетевого комплекса, произведённого на территории России, сегодня уже составляет 91%. В части реализации программы импортозамещения мы идем с опережением ранее заявленных планов. Наша задача - выйти на показатель в 100%, - сообщил Павел Ливинский.

Он подчеркнул, что «Россети» с 2018 года активно привлекают к разработке новых технологических стандартов ведущих российских производителей - и результаты пилотных испытаний свидетельствуют о правильности выбранной стратегии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Цифровые технологии на страже безопасности: в «Яндекс.Такси» рассказали о новых разработках
Гостем открытой студии программы «Россия в движении» на Транспортной неделе – 2019 стал Директор по стратегическим направлениям бизнеса компании «Яндекс» Алексей Федотов
Новости 24
Александр Васильев объяснил ради чего девушки делают «губы-осьминоги»
Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука
Правительство РФ признало Самарскую область одним из лидеров регионального развития
Детский омбудсмен считает, что закон о домашнем насилии не соответствует Конституции
Сразу в трех населенных пунктах Алтайского края появились новые фельдшерско-акушерские пункты
Украину призвали не блокировать российские сайты без решения суда
Прокурор попросил приговорить к 6 годам колонии украинского депутата за нападение на посольство России
Загитова последней выйдет на короткую программу финала Гран-При
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек
Самозанятые пенсионеры получат прибавку как неработающие
Власти Германии ждут от России содействия в расследовании убийства в Берлине
В России стало в два раза меньше заключенных
В Тюмени светила медицины обменяются опытом
Генпрокуратура РФ: Государство вправе вмешаться в дела семьи для защиты людей
Лидер Северной Кореи пообещал Трампу «рождественский подарок»
Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии
В Праге в результате столкновения двух автобусов пострадали 18 человек
Германия объявила двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата
Британский чиновник предложил есть белок ради спасения деревьев
Хакеры научились взламывать переписки в Telegram
В якутской Арктике открылась суперсовременная школа
Песков опроверг обвинения в адрес РФ в причастности к убийству в Берлине
Пожар в колледже в Одессе: пострадали 12 человек
Россельхознадзор ограничит ввоз аргентинского и парагвайского мяса
Эксперты рассказали о влиянии краски для волос на развитие рака груди
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
РПЦ призывает не принимать закон о семейном насилии
Студенты ста российских вузов получат бесплатный образовательный курс по анализу данных
В Казахстане отказываются считать аннексией воссоединение Крыма с Россией