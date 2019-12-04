«Россети» планируют полностью перейти на оборудование российского производства

Об этом в ходе Международного форума «Электрические сети» сообщил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. Форум, открылся 3 декабря. На нем обсуждаются и предлагаются решения приоритетных задач цифровой трансформации электросетей. В нем участвуют представители федеральных и региональных органов власти, главы крупнейших сетевых и генерирующих компаний, производителей оборудования, научных организаций и объединений, российских и зарубежных экспертов.

-Доля оборудования для электросетевого комплекса, произведённого на территории России, сегодня уже составляет 91%. В части реализации программы импортозамещения мы идем с опережением ранее заявленных планов. Наша задача - выйти на показатель в 100%, - сообщил Павел Ливинский.

Он подчеркнул, что «Россети» с 2018 года активно привлекают к разработке новых технологических стандартов ведущих российских производителей - и результаты пилотных испытаний свидетельствуют о правильности выбранной стратегии.