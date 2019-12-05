5 декабря - аккумулятор энергии добра

Прогрессия добра. Это реальность последних лет, потому что на новый уровень выходит волонтерское движение в нашей стране. Импульс задает государство. В этом году началась реализация федеральной программы «Социальная активность» - одного из девяти направлений национального проекта «Образование». Цель – создание организационной базы для развития общественной инициативы в сфере добровольчества.

Полтора года назад в России был дан старт двенадцати национальным проектам – векторным направлениям, по которым будет двигаться страна до 2024 года. Промежуточным финишем программных инициатив должен стать прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии, рост качества жизни и создание возможностей для самореализации каждого человека. На это государство готово потратить ни много ни мало, а 25,7 трлн руб. Источники финансирования – федеральный и региональные бюджеты, а также внебюджетные средства и средства государственных и частных фондов. Лейтмотив каждого из этих проектов – частная инициатива, которую федеральный центр и регионы будут поддерживать организационно и материально.

Сегодня, когда аналитики уже делают первые выводы о стартовых показателях проектных инвестиций, цифры говорят о реальной результативности именно человеческого фактора. Когда конкретные дела делают конкретные люди. Ведь научно-технологический прорыв – это перспектива долгосрочная, требующая создания на первом этапе материальной базы и инновационного движущего механизма.

Но без вышеназванных вводных вполне может обойтись процесс создания единой системы добрых дел. Иллюстрация этого тезиса – массовое волонтерское движение. Его локомотивом стала федеральная программа «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование». Целевые индикаторы программы весьма амбициозны. К 2024 году доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, должна составить 20%. В 60% из общего числа образовательных организаций страны должны быть созданы волонтерские объединения. В 85 субъектах России начнет действовать система мер социальной поддержки граждан, систематически участвующих в волонтерских проектах. До этих показателей еще четыре года, но уже сейчас в каждом уголке страны сотни тысяч людей объединяются, чтобы найти себя в общественной деятельности и помочь другим.

В августе этого года в одном из лесов Омской области пропал трехлетний мальчик. Он вышел из машины, где его оставили родные, пока собирали ягоды. Вокруг – тайга и болота. Ребенка искали почти трое суток. Чудо случилось, и его нашли живым и невредимым, причем исключительно благодаря помощи добровольцев. Уже через несколько часов после пропажи в сибирскую глубинку прибыли почти 700 волонтеров, в том числе из Москвы.

В прошлом году около 50 тысяч человек абсолютно бескорыстно работали в национальных парках и заповедниках России. Они помогали специалистам оборудовать экотропы, систематизировать данные о животных, строить кормушки и т. д.

В Ульяновской области группа молодых людей взялась за изготовление тактильных книг для слабовидящих детей. Благодаря их проекту «Мир на ладошках» в свет вышли более 200 специализированных изданий.

В Ростове-на-Дону уже много лет действует волонтерское движение в благотворительном фонде «Я без мамы». Активисты помогают детским домам и больницам, где растут брошенные малыши, многодетным семьям и семьям, попавшим в трудные ситуации. Организовывают праздники для детей, собирают вещи, продукты, игрушки, помогают в оформлении документов и делают еще массу добрых дел.

«Обнимая небо», «Седьмой лепесток», «Лиза Алерт», «Я есть!», Егор Бероев и Ксения Алферова, Константин Хабенский, Александр Шлеменко, Иван Ткаченко – у российского волонтерского движения тысячи имен и миллионы лиц. Ведь именно с добровольной помощи нуждающимся начинались все крупнейшие благотворительные проекты, которые сегодня стали знаковыми. Говорят, добро должно быть с кулаками, и «кулаки» в данном случае – это знания и опыт добровольцев со стажем, единая информационная платформа для аккумуляции и трансляции полезных кейсов, материальная мотивация инициативы и комплексная система популяризации добра. Все эти составляющие – суть целевой программы «Социальная активность».

Конечно, нельзя сказать, что идеи добровольчества вдруг зажглись в массах по мановению руки государства. Мировая история безвозмездной взаимопомощи богата и интересна, ее истоки лежат в самой человеческой природе. Но и сегодня суть остается прежней, меняются лишь формы. Например, в Англии (самой богатой на волонтеров стране Европы) значительная часть добровольцев занята на социальной работе. Так же, как и в современной России, где наиболее массовая сфера – социальное волонтерство. У наших соотечественников не менее популярно еще и событийное, культурное, военно-патриотическое и экологическое волонтерство. А во Франции волонтеров привлекают даже для службы в муниципалитетах и органах государственной власти. Французские активисты посвящают добровольческой работе более 20 часов в месяц. Германия – лидер среди европейских стран по числу некоммерческих организаций, их там более 70 тысяч. В этой стране действует закон «социального года», согласно которому любой выпускник школы может год работать на благо общества, а после эта социальная деятельность становится весомым плюсом в его резюме и расценивается потенциальным работодателем как дополнительный жизненный опыт и полезные знания. Умные и основательные японцы выстроили для себя целую концепцию волонтерской деятельности, в основе которой солидарность людей и возможность решения самых сложных, в том числе и общечеловеческих проблем. Почти треть японцев имеет в своем бэкграунде опыт волонтерской деятельности, причем это не только молодежь, но и люди среднего и старшего возраста.

Как рассказала в своем интервью порталу «Милосердие.ру» Елена Чернышкова, глава Центра исследований филантропии и социальных программ бизнеса, в Южной Африке и в Индии есть мера, которую государство на уровне закона приняло и которая в России даже на уровне идеи чрезвычайно всеми порицалась: компании в этих странах обязаны отчислять на поддержку негосударственных благотворительных организаций 1-2% от чистой прибыли. Это обязанность. Такой добровольно-приказной порядок является узаконенной нормой, но там они могут выбирать, куда перечислять деньги. Это позволяет адресно инвестировать в решение конкретных социальных проблем, например в «права человека» или «улучшение положения женщин».

У нас стимуляцией социальной активности занялось государство (к слову о деньгах, выделенных на нацпроекты). Значительная часть этих средств будет как раз направлена на волонтерские идеи. Например, с каждым годом увеличивается бюджет конкурса «Доброволец России». В прошлом году призовой фонд составил 15 миллионов рублей. В этом – втрое больше. Более того, эта цементирующая гражданское общество национальная идея все больше укрепляется в сознании крупного бизнеса. Пока, конечно, не в индийском варианте, тем не менее примеров добрых кейсов от корпораций немало.

49 больших волонтерских проектов инициировал Сбербанк России, самый массовый и яркий из них – ежегодный Зеленый марафон «Бегущие сердца». В этом году он прошел в 50 городах страны и собрал почти 170 тысяч участников. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты. Традиционно в рамках Дня добровольца банк проводит «Ярмарку волонтерских вакансий», в ходе которой сотрудники подразделений банка узнают о самых интересных добровольческих инициативах организаций-партнеров и включаются в точечные активности или долгосрочные кампании. Самое популярное направление корпоративного волонтерства в банке – помощь детям в детских домах. Кроме того, сотрудники банка участвуют в конкурсе собственных социальных проектов. В прошлом году на конкурс их было заявлено более 100. Сбербанк поддерживает также Неделю финансовой грамотности, театральный фестиваль и премию «Золотая маска», Московский международный молодежный фестиваль-конкурс циркового искусства, фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция», Детские деревни – SOS, первую в России выставку тактильных картин «Видеть невидимое» и другие социальные и благотворительные проекты.

Вот уже более 10 лет активно развивает корпоративное волонтерство «Газпром нефть». Начиналось все со сбора денег внутри подразделений компании на новогодние подарки воспитанникам детских домов. Сегодня все проекты, которые реализуются во всех регионах присутствия компании, не перечесть. Под эти цели специально разработана пролонгированная программа социальных инвестиций «Родные города», в основе которой пока еще футуристический принцип: качество жизни в малых городах не должно отличаться от такового в мегаполисах. Важно, что социальный оптимизм компании не ограничивается формулировкой смелых задач, а воплощается в их решении. По данным компании, корпоративное волонтерское движение насчитывает почти 8 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет. Частью корпоративной политики стало добровольчество и в структуре «Транснефти». Благоустройство общественных пространств, оборудование учебных кабинетов в сельских школах, персональное шефство над стариками, инвалидами и брошенными детьми, ремонт и переоснащение детских библиотек, экологические субботники – это малая часть направлений добровольчества, внутри каждого из которых, как в мощном кабеле, сотни проводников-проектов, доставляющих добро от сердца к сердцу.

Перечень добрых дел, реализованных в разных уголках нашей огромной страны, можно продолжать бесконечно. Сегодня волонтерская деятельность охватывает все ключевые аспекты общественных интересов: здравоохранение, культуру, экологию, спорт, инклюзивное образование, создание доступной среды, помощь людям старшего поколения и т. д. Объединяющая платформа для всех, кто не может пройти мимо болевых точек общества, - онлайн-площадка «Добровольцы России». В этой информационной системе зарегистрировано более миллиона пользователей. Эта цифра не константа, показатель стабильно растет, в среднем на 500 человек. Лучшие волонтерские инициативы ежегодно отбираются для участия в ежегодном Всероссийском конкурсе «Доброволец России» в рамках Международного форума добровольцев, который стартовал накануне в Сочи. Он должен выявить реальные проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры на местах, и предложить инструментарий для их нивелирования. Итогом форума станет трансляция лучших региональных и международных практик и укрепление финансовой платформы волонтерства.