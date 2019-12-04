2019-12-04T17:42:19+03:00
Политика

Президент Сербии Вучич: Если бы в 1999 году в России решал Путин, нас и бомбить бы никто не стал!

Путин пообещал обеспечить сербов газом и раскритиковал руководство Болгарии
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.Владимир Путин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.Фото: REUTERS
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Президент Сербии Александр Вучич вошел в для зал пресс-конференции, сияя как начищенный самовар. Без всяких слов было понятно, что завершившимися переговорами с Владимиром Путиным он более чем доволен. И два с лишним часа, проведенные двумя лидерами в Сочи, не прошли зря. Но и на слова Вучич тоже не скупился.

- Мы в Сербии ценим Путина гораздо ваше, чем остальных российских лидеров, - сразу заявил он. - Пусть в России на нас за это не обижаются. Мы считаем, что если бы в 1999 году в России решал бы Путин, нас бы и бомбить бы никто не стал.

Главной темой переговоров был газ, который вскоре должен пойти в Сербию через «Турецкий поток».

- У нас есть проблема — мы не знаем, что будет с газом дальше, - не стал скрывать Вучич. Промышленности Сербии необходимо в два раза больше газа, чем они получают сейчас. - И я хочу успокоить людей, я получил уверения от президента России, что мы сможем получать дополнительные объемы. Я даже не могу скрыть улыбку.

- Сербия газом будет обеспечена, - заверил Путин, вызвав аплодисменты сербской делегации.

Вообще-то так не принято, но видимо, эта проблема для Сербии, действительно, была очень острой. Вучича спросили о закупках вооружения в России.

- Когда мы были на параде на Дне Победы, Путин мне посоветовал, что купить. И я послушался этого совета, - ответил он. - Сейчас оно должно приехать к нам в Сербию.

Президента России спросили о судьбе украинского транзита и расширении поставок в Европу через «Турецкий поток».

- Мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем переговоры в Вене, - ответил Путин. - Правда, условия, которые выдвигает украинская сторона, неприемлемы для нас. Пока! Но я надеюсь, что это запросная позиция, и ее удастся согласовать.

А вот с кем возникли проблемы в балканском ответвлении «Турецкого потока», так это с Болгарией.

- Несмотря на неоднократные просьбы от российской стороны обеспечить поставку нашего газа, болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории, - заявил президент России. - Я хочу об этом сказать прямо и публично. Много раз руководство Болгарии, после того, как они сорвали «Южный поток», обращалось с просьбой реализовать «Турецкий поток». Но и здесь они выстраивают такую неспешную работу. Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие пути реализации наших возможностей на юге Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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