2019-12-04T19:20:11+03:00
Политика

Владимир Путин: США открыто рассматривают космос как театр военных действий

Президент напомнил, что Россия против милитаризации космического пространства
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин в резиденции "Бочаров ручей" во время совещания по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК России, 4 декабря 2019 г. Михаил Метцель/ТАССВладимир Путин в резиденции "Бочаров ручей" во время совещания по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК России, 4 декабря 2019 г. Михаил Метцель/ТАСС
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Очередное совещание с руководством министерства обороны и ОПК Владимир Путин начал не с моря, как все остальные на этой неделе, а из космоса.

- Как известно, эффективность ВМФ, как и вооружённых сил в целом, во многом зависит от своевременного получения данных от космических комплексов, надёжной работы систем навигации и связи, интеграции всех информационных ресурсов, возможностей технологий искусственного интеллекта для решения задач на поле боя, - заявил президент. - Ведущие страны мира активно развивают космические системы военного и двойного назначения. А военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и, соответственно, планирует там боевые операции.

Путин напомнил, что для сохранения стратегического превосходства в космосе США ускоренно создают космические силы.

- Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса, - сказал президент. - В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом. За последние годы состав нашей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился, существенно выросли возможности космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Спутники Единой космической системы своевременно обнаруживают старты баллистических ракет с военных баз и из акватории мирового океана, оперативно выдают информацию руководству страны и на пункты управления государством, вооружёнными силами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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