Москвичам объяснят, как правильно общаться с людьми с инвалидностью

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы предлагает пройти онлайн-тест (https://dszn.ru/testing/inva), чтобы узнать, умеете ли вы корректно общаться с людьми с особенностями физического или ментального здоровья. Специалисты также подготовили для участников тестирования ценные советы, которые помогут избежать неловких ситуаций.

В тесте - 13 распространенных ситуаций, в которых может оказаться любой человек. Например, такие: насколько корректно будет предложить помочь человеку в инвалидной коляске или слепому. Как объяснить ребенку на детской площадке, почему другой малыш с особенностями может быть замечательным другом, хотя и непривычно выглядит. Можно ли протянуть руку для рукопожатия человеку с протезом.

«Иногда в такие моменты мы смущаемся, начинаем суетиться, настаивать на помощи, тем самым ставим в неловкое положение человека в инвалидном кресле или с другой физической особенностью. А ведь это базовые навыки общения: разговаривать на равных, не акцентировать внимания на особенностях и различиях, не стремиться «насильно» помогать, - говорит начальник Управления по информационной политике и социальным коммуникациям столичного Департамента труда и соцзащиты Наталья Цымбаленко. - Этим тестом мы хотели бы привлечь внимание людей к культуре и этике взаимодействия с людьми с инвалидностью, чтобы наше общество стало толерантнее относиться ко всем, кто выделяется на общем фоне. Мы очень хотим, чтобы в Москве развивалось социальное волонтерство - а это невозможно без умения открыто и легко общаться с совершенно разными людьми».