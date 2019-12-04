Средняя ставка предложения топ-15 ипотечных банков – на исторических минимумах

На 2 декабря 2019 года средние ставки предложения по ипотеке на новостройки топ-15 ипотечных банков составили 8,96%. По данным совместного мониторинга ДОМ.РФ и FRG, 12 из 15 крупнейших ипотечных кредиторов снизили ставки на ипотечные продукты в течение ноября 2019 года.

Такая динамика связана со снижением уровня фактической и ожидаемой инфляции, стоимости фондирования и ключевой ставки Банка России, отмечает Аналитический центр ДОМ.РФ. Доходность 5-летних ОФЗ достигла исторических минимумов – на конец ноября 2019 г. она снизилась до 6,2%. Ключевая ставка Банка России снизилась до 6,5% (-1,25 п.п. к июню 2019 г.).

На 2 декабря у 10 из 15 крупнейших ипотечных банков базовые ставки предложения на новостройки для широкого круга заемщиков составляют менее 9%.

На приобретение жилья на вторичном рынке ставки предложения составляют 9,09% (на уровне минимальных значений июля 2018 г.), а по программам рефинансирования на вторичном рынке жилья – 9,07% (минимальные значения за всю историю наблюдений). В результате, выгоду от снижения ставок получат не только новые заемщики, но и семьи, выплачивающие ипотечные кредиты по ставкам от 10%. В ближайшее время ДОМ.РФ ожидает рост объемов кредитов, выдаваемых на цели рефинансирования.

Ставки по фактически выданным в октябре кредитам на новостройки снизились до уровня 8,84% (на 0,32 п.п. ниже годового максимума в апреле 2019 г. - 10,13%). Значительный вклад оказала растущая популярность программы «семейной ипотеки», ставки по которой составляют 5% и менее. Без учета этой программы, ставки по кредитам на новостройки достигли 9,3% (на 1 п.п. ниже апреля 2019 г.). По кредитам на вторичном рынке ставки снизились до 9,67% (на 0,16 п.п. выше апреля 2019 г.).

Потенциал снижения ставок и стоимости фондирования еще не исчерпан: по итогам первого квартала 2020 года текущий уровень ставок предложения отразится в фактических ставках выдачи. Ставки приблизятся к целевому уровню национального проекта «Жилье и городская среда» (8,7%).