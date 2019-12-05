Финал Гран-При по фигурному катанию 2019. Пары. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

5 декабря в финале Гран-При по фигурному катанию будет представлена короткая программа в парном катании. Здесь - сразу три российских пары. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы в парном катании на финал Гран-При по фигурному катанию 2019.

Время выхода на лед российских фигуристов на финал Гран-При 2019 в короткой программе

Шесть пар заявлены на финал Гран-При 2019. И все три российских пары заявлены в первую разминку. Первый номер у пары Анастасия Мишина – Александр Галлямов, они выйдут на лед в 21:57 по московскому времени. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - вторые и они в 22:04 представят свою программу. Третий стартовый номер у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского - они появятся на льду в 22:10.

Стартовый порядок фигуристов в короткой программе на финал Гран-При 2019

Первая разминка

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия)

2. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия)

Вторая разминка

4. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай)

5. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)

6. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

Прямая видеотрансляция короткой программы финала Гран-При 2019

Старт соревнований намечен на 21.50 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут – на сайте Первого канала 1tv.ru. А для пользователей за пределами России - на официальном YouTube-канале Международного союза конькобежцев. Для российских пользователей здесь предусмотрена геоблокировка.

А вот по окончании соревнований - прямая видеотрансляция пресс-конференции с участием трех лучших пар по итогам короткой программы.