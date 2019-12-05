Елена Летучая отмечает 41-летие на Мальдивах в самом «голом» из своих купальников

Елена Летучая – частая гостья на Мальдивах: телеведущая уже неоднократно отдыхала здесь. Но в этот раз она выбралась на райские острова по особому поводу: 5 декабря Елена отмечает день рождения. Праздновать 41-летие в романтической обстановке Летучая уехала вместе с мужем Юрием Анашенковым. Пара поселилась в одном из роскошных отелей Мальдивского архипелага.

Вилла, в которой расположились супруги, находится прямо в океане, на воде. Самая ходовая одежда здесь – купальники, и Елена меняет их, как перчатки. День рождения телеведущая отмечает в самом «голом» из своих бикини, в котором она снялась для Инстаграма. На фото купальный костюм нюдового оттенка почти сливается с ее кожей.

- Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, - пошутила телеведущая, прикрыв рукой глаза.

elenapegas Раз, Два, Три, Четыре, Пять..... я иду искать купальник @saintroom #еленалетучая #joali

Заняться на острове особо нечем – только море, солнце и полный релакс.

- Лежу и думаю чем заняться в день рождения! Сходить в спа, на спорт или балбесничать весь день, - написала Лена в Инстаграме. - Любое занятие идеально.

Глядя на стройную фигуру Летучей в бикини, поклонники засыпали ее комплиментами. «Меня когда-нибудь дожрёт эта зависть, с которой я смотрю на твою фигуру, Лен», «Мечта! Богиня!», «Какая же вы красивая», - пишут они в комментариях.

elenapegas Настроение купальник @saintroom #еленалетучая #joali

В прошлом году телеведущая запустила новое шоу, которое она транслирует только в Интернете. Проект называется «Летучий надзор. Без цензуры»: в нем Лена проверяет известные бренды продуктов, одежды, кометики. По словам Летучей, шоу не выходит на телевидении, потому что она берется за самые известные торговые марки: в формате ТВ такие программы остались бы без рекламы. В онлайне успешно прошли два сезона «Летучего надзора», и скоро стартует третий.

Телеведущая всегда подчеркивает, что ее муж Юрий Анашенков во всем поддерживает ее.

elenapegas Пока все жаждали побед, мы совершили побег на остров @joalimaldives #еленалетучая

- Когда задерживаюсь, работаю по ночам, в выходные дни, он мне говорит: «Лена, ты должна выкраивать время. Ты должна в расписании ставить себе хоть иногда выходные!», - рассказывала телеведущая в одном из интервью. По словам Летучей, именно потому они с мужем так часто выбираются куда-то на отдых, поскольку устроить себе полноценные выходные в Москве ей бывает непросто.