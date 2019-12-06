2019-12-06T10:39:53+03:00
Общество

Острова, на которых хочется побывать: Сахалин и Курилы в 2019 году заработали на туризме 2,3 млрд. рублей

Предпринятые правительством Сахалинской области меры позволили увеличить приток туристов в регион
Ирина СУХАНОВА
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В 2019 году Сахалин и Курилы посетили больше 300 тысяч туристов. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.В 2019 году Сахалин и Курилы посетили больше 300 тысяч туристов. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.
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Сахалинская область - один из самых популярных туристических маршрутов не только для россиян, но и для иностранцев. В 2019 году Сахалин и Курилы посетили больше 300 тысяч путешественников. За последние три года турпоток на острова неизменно растет — в среднем на 10% в год. Как сделать регион еще привлекательнее, представители правительства Сахалинской области обсудили с экспертами турбизнеса на форуме «Дальневосточная неделя туризма».

Крупнейшая отраслевая выставка индустрии путешествий проходит в Южно-Сахалинске со 2 по 7 декабря. Туристическое мероприятие подобного масштаба организуется на Сахалине впервые, его инициатором стало правительство Сахалинской области при поддержке Федерального агентства по туризму. На форум съехались гости из других регионов России, а также из-за рубежа - Китая, Кореи, Японии, Индии, Франции, Ирландии.

- Сахалинская область обладает значительным потенциалом развития туризма, - отметил на открытии выставки губернатор области Валерий Лимаренко. - Нам важно поддержать отрасль, чтобы максимально эффективно использовать этот потенциал: усилить позиции действующих игроков, привлечь новых.

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» - излюбленное место отдыха горнолыжников. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» - излюбленное место отдыха горнолыжников.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Только в 2019 году Сахалинская область заработала на туристических услугах более 2,3 миллиарда рублей. Рост турпоптока в немалой степени связан с повышением транспортной доступности островов. Губернатор Валерий Лимаренко добился возвращения в область «Аэрофлота», который с этого года снова стал летать на Сахалин, сохранив при этом «плоские» тарифы. Кроме того, на Сахалине и Курилах внедрили единый тариф на внутренние авиарейсы для жителей вне зависимости от регистрации. Это особенно актуально для курильских маршрутов. Возобновились рейсы в Ноглики и Шахтерск, а между островами Кунашир, Шикотан и Итуруп организовали регулярное вертолетное сообщение. Летом из Южно-Сахалинска начали летать новые рейсы в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Петропавловск-Камчатский.

– В этом году было принято много важных решений, которые будут способствовать дальнейшему развитию туризма. Так, на Восточном экономическом форуме губернатор подписал соглашение о реализации крупных проектов в этой сфере, – рассказал на «Дальневосточной неделе туризма» заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев. – Например, «Сахалин-Экспресс» – это уникальный туристический маршрут на исторической узкоколейной железной дороге Южно-Сахалинск-Холмск. Среди проектов также туристический кластер «Курилы» – проект «Эбеко», «Архипелаг Онекотан», «Итуруп Резорт».

Остров Итуруп, Курильск. Термальные источники вулкана Баранского оборудованы для отдыха и купания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Остров Итуруп, Курильск. Термальные источники вулкана Баранского оборудованы для отдыха и купания.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одним из самых интересных маршрутов обещает стать проект «Архипелаг Онекотан»: на четырех Курильских островах сегодня создается место притяжения и силы. Проект рассчитан на четыре года, за это время на островах Атласова, Парамушир, Онекотан и Шумш появится современный туристический кластер. В него войдут гостиница на 200 номеров, взлетно-посадочная полоса для малой авиации и обустроенные пешеходные маршруты.

В Южно-Сахалинске активно развивается спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Зимой это излюбленное место отдыха любителей горных лыж. На курорте открыты 25 километров трасс, работают современные подъемники. Большой плюс — шаговая доступность: комплекс расположен в центре города, рядом с отелями и ресторанами. В 2019 году он стал центральной площадкой для проведения первых международных зимних спортивных игр «Дети Азии». В ближайших планах региональных властей — сделать комплекс всесезонным курортом.

Рост турпоптока связан с повышением транспортной доступности островов: на Сахалин летают рейсы "Аэрофлота" с "плоскими" тарифами.. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Рост турпоптока связан с повышением транспортной доступности островов: на Сахалин летают рейсы "Аэрофлота" с "плоскими" тарифами..Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

По мнению губернатора области Валерия Лимаренко, главные задачи, которые стоят сегодня перед туристической отраслью Сахалина и Курил, - это создание на островах соответствующей инфраструктуры, ее доступность и качество предоставляемых услуг. Правительство островного региона считает развитие туризма одной из приоритетных задач. Так, по поручению губернатора в 2019 году на поддержку туристической сферы из бюджета было выделено свыше 500 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составила всего 132 миллиона рублей.

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