Пьет - значит любит

Супруги, которые регулярно составляют друг другу приятную компанию, чтобы выпить — например, за ужином или просто так у комелька, что называется, разводятся реже, чем те, которые пьют порознь.

Феномен супругов-собутыльников в свое время выявили американские медики из университета Буффало (University at Buffalo), присмотревшись к взаимоотношениям 634 пар. За пять лет исследований распались треть непьющих семей. Из тех пар, в которых выпивали либо муж, либо жена, развелись половина. А злоупотребляющие совместно оказались столь же крепкими, что и трезвенники.

К злоупотребляющим американские ученые причислили тех супругов, которые за «один присест» выпивали по стакану виски, водки, коньяка или по бутылке вина каждый. Но в чем причина феномена, так и не разобрались. Отметили лишь, что непьющие мужья оставляют пьющих жен чаще, чем жены-трезвенницы — квасящих где-то без них мужей.

Тайна взаимного притяжения супругов-собутыльников недавно открылась британским ученым — эпидемиологам из Университета Бристоля (University of Bristol), которые обратили внимание уже на 47 377 супружеских пар, состоявших в длительных отношениях. Исследователи, ведомые Лоуренсом Хоуи (Laurence Howe) опросили их, а потом воспользовались генетическими данными из британского Биобанка (UK Biobank). И с удивлением обнаружили: верные друг другу супруги-собутыльники, как правило, оказывались генетически похожи. Мужья и жены имели одни и те же варианты генов, от которых зависело их отношение к выпивке— в том числе и на уровне физиологии. Например, способность вырабатывать ферменты, расщепляющие алкоголь.

У выпивающих вместе больше шансов сохранить крепкий длительный брак. Главное не переусердствовать.

Вывод, который приводит Daily Mail, со слов ученых: «Партнеров с похожими привычками употребления алкоголя притягивает друг к другу еще до начала сожительства».

Генетически близкие партнеры начинают выпивать вместе, становясь все ближе и ближе душевно и физически, женятся и продолжают выпивать ко взаимному удовольствию.

Хоуи и коллеги предостерегают: скрепляя алкоголем брак, важно не перестараться. Ведь, если кто-то из супругов начнет пить больше, то и другой постепенно подтянется. Сначала пропорция — в смысле дополнительных порций — составит 4:1, но потом разница сократится. И дело может дойти до семейного алкоголизма.

Подробно с результатами исследования британских ученых знакомит журнал Nature Communications

НУ, ЗА ЛЮБОВЬ!

Мы- мужчины - не квасим, а занимаемся профилактикой эректильной дисфункции

Профилактическую пользу алкоголя для представителей сильного пола обнаружила группа исследователей из Университета Западной Австралии под руководством эпидемиолога Кью-Ким Чью, сообщает авторитетный журнал New Scientist. И подчеркивает, что выводы ученых идут вразрез устоявшимся представлениям.

Чью соглашается, что обильное возлияние дурно сказывается на потенции. Хотя и возбуждает. Выпивка, как писал Шекспир в трагедии Макбет, вызывает желание, но не дает его реализовать.

Пить одному - последнее дело. Даже ради профилактики.

Иное дело один-два стакана вина в день. Лучше - вместе с женой, как убеждают нас американцы и англичане. Вот такая выпивка уже предохраняет от развития эректильной дисфункции (ЭД). Или, проще говоря, от импотенции, выраженной в недостаточной твердости, а то и в катастрофической мягкости детородного органа.

Свои жизнеутверждающие выводы ученые сделали, обследовав почти 2 тысячи австралийских мужчин. Выяснилось: случаев ЭД среди выпивающих на треть меньше, чем среди трезвенников.

Чью с коллегами предполагают, ссылаясь на другие работы, что дело тут в сердце, которое играет важную роль в достижении эрекции. Как доказал Дэвид Синклер из Гарвардской школы медицины и его коллега Дипакс Дас из медицинской школы Университета Коннектикута и красное, и белое вино предохраняют от сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, омолаживают, не дают жиреть, улучшают снабжение клеток энергией. Что, несомненно, способствует интимной производительности.