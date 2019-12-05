Молодая жена - лучше старой не потому что красивее

До письма этого читателя я была убеждена, что разновозрастные пары в западных странах - все-таки редкость. На Венсана Касселя с Тиной Кунаки, на Макрона с Бриджит смотрят, как на диковины. Но нет.

«Разведен, дети. Живу в Канаде. Подружился с двадцатитрехлетней француженкой. Живем вместе, души друг в друге не чаем. Сходство интересов, похожий взгляд на мир, родство душ. Любил первую жену, и до сих пор самые теплые чувства к ней. По молодости из-за красивой внешности, многих талантов, хорошего характера, наличия твёрдых моральных принципов у неё влюбился по уши. Но как люди разные были, хоть и любили-уважали друг друга, через многие жизненные испытания прошли вместе и многого добились, но все-таки далекие друг от друга люди оказались... Думаю, молодых женщин в мужчинах постарше привлекает твердая мужественность, опыт, финансовая независимость, уверенность в себе, успех. Но, самое главное, это сходство душ. Взаимопонимание, общие интересы, похожее мировоззрение. Встретил бы такую ровесницу - тоже был бы вместе. Так уж сложилось. Специального поиска по возрастному цензу не было. Но, знаете, когда общался с женщинами за 35, много встречалось обиженных, уставших, разочарованных, циничных, со странными ожиданиями и требованиями к мужчине... "Знающие себе цену"... Не обобщаю, лично мой опыт. В душе женщин моложе еще не погас свет, искренность, открытость. Когда общался с ровесницами, не покидало ощущение, что становишься частью какой-то деловой транзакции... А с молодыми просто ощущаешь себя человеком. Думаю, здесь дело не только в возрасте и разном опыте. Наверное, и воспитание у молодежи иное. Совсем иные ценности. Молодые более альтруистичны, глобально, широко и глубоко мыслят. Приходится и мне подстраиваться «со скрипом», меняться. Ведь воспитание крайне «узкомыслящее», консервативное, закостенелое. Общение с молодой женщиной помогло и открыться новым силам в духовном, интеллектуальном, практическом смысле - как вдохновение. Муза. Ровесницы лишь глядят себе «под ноги», чрезмерно практичные и где-то меркантильные. Снова, не хочу утверждать, что вообще все. Но такова наблюдаемая мной тенденция в здешних пенатах, увы.

Джеймс, 45 лет».

А я, пожалуй, соглашусь, что людям пожившим какого-то полёта не хватает, вдохновения. Муж мой, которому скоро пятьдесят, например, любит сделать тоскливое лицо и сказать: «Нуу, мы уже старые...» Я это брюзжание воспринимаю как легкий дефект покрытия на жизненном пути.

Но выбрала бы я себе спутника помоложе, если бы имела такую возможность? Нет, нет и нет. С ровесниками у нас общая история: семидесятые, восьмидесятые, девяностые. Плюс - круг чтения, сформированный советским книгоизданием, очень неплохим, как выясняется теперь. И много ещё всего. И мне это дорого. Я человек нервный, люблю стабильность и очередность.

Однако можно понять и вас, Джеймс. Близкий человек - это наше зеркало. И когда оно покрыто трещинами и плесенью, неохота в него глядеться. Есть зловредный стереотип: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее», «трудности закаляют», «страдания очищают» и т.д.

Трудности и страдания есть всегда, но ничего они не закаляют и не очищают. К сорока годам, после трёх мужей-козлов, на мужчин смотришь уже через тройные чёрные очки. Мужчина думает: фуу, она закоснелая и практичная! А ей просто опыт «фонит»: сорок котов из приюта надёжнее одного кота в мешке.

А молодые женщины ещё живут в стране розовых пони и благородных рыцарей. Конечно, у них ценности поздоровее будут! И с альтруизмом все ок.

Хотя у вас, Джеймс, наверняка не в возрасте дело, ведь девушка - иностранка. С ней более высокие барьеры приходится преодолевать, чем возрастная разница. Но вам, очевидно, нравится бросать вызов судьбе, вы человек такой.

Дорогие читатели, допускаю, что вы не согласны с моими наблюдениями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru.