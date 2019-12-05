Ургант заступился за Познера, а в соцсетях травят телеведущего

Конфликт разгорелся после того, как Владимир Познер у себя в инстаграме опубликовал длинный пост. Два момента из рассуждений телеведущего вызвали горячие споры в соцсетях и спровоцировали актера Дмитрия Певцова на конфликт с Познером. Первая резонансная цитата Познера: «Как биолог по образованию могу сказать вам абсолютно точно, что примерно 10 процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями – это установлено». Вторая: «Да, есть люди, которые хотели бы, чтобы все было, как когда-то, чтобы это опять было квалифицировано как преступление, чтобы были запрещены аборты – ну, то есть такой немножко возврат в Средневековье».

Дмитрий Певцов в образе Сталина (это образ актера из спектакля «Ленкома») раскритиковал высказывания Владимира Познера в достаточно грубой форме.

С тех пор Познер не отвечает на звонки журналистов, а когда мы все-таки дозвонились телеведущему, и попросили прокомментировать высказывания Певцова, услышали отказ: «Отвечать не буду, продолжения не будет».

Друга и коллегу Владимира Познера поддержал Иван Ургант. В эфире программы «Вечерний Ургант» конфликт обсудили в иронично-сатирической форме.

Иван Ургант рассказал суть конфликта и обсудил его развитие с соведущим Дмитрием Хрусталевым: «Актер Дмитрий Певцов назвал журналиста Владимира Познера врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла. Дима, ты не помнишь были ли у Владимира Познера передачи, которые он заканчивает и говорит: «А теперь я хочу, чтобы вы все вымерли. Было такое? Я не помню!»

Далее Иван Ургант в той же манере предложил способ разрешения конфликта: «Что возмутило Дмитрия Певцова? Возмутило, что Познер окрестил противников абортов мракобесами, а также выступил в поддержку представителей ЛГБТ. Дмитрий Певцов в свою очередь назвал гомосексуальность чудовищной болезнью и божьей карой. Меня разрывает сейчас! С одной стороны хочу и Владимира Владимировича поддержать. Но с другой стороны не хочу раньше времени совершать каминг-аут. Подумайте, как он сказал... врагом России назвал. Можно было просто сказать: «Я не согласен!» или «неправильная точка зрения». Надо было для начала ограничиться чем-то простым, назвал бы «враг народа», да и все. Нам этот конфликт не нужен: наш любимый телеведущий. Наш любимый актер. Зачем им конфликтовать? Я хочу выступить примирителем этих двух сторон, хочу призвать Дмитрия Певцова и Владимира Познера как-то примириться. Предлагаю сделать вот что: Дмитрий Певцов может со мной поехать в Голландию вместо Владимира Познера и снять документальный фильм «По самые Нидерланды». А Владимир Познер может вести всю неделю свою программу в плавках из фильма «По прозвищу Зверь» Дмитрия Певцова!»

Если на Первом канале, поддержали коллегу, то в социальных сетях иная ситуация. Этот провокационный пост Познера стал на его странице в соцсетях одним из самых резонансных и собрал почти три тысячи комментариев. Обычно их не больше сотни. Так вот чаще всего, Познера за эту провокацию ругают в весьма грубой форме. Вот несколько типичных высказываний.

@wandering_dunno «Уважаемый «биолог по образованию», подскажите когда и кем «абсолютно точно» установлено, что «примерно 10 процентов населения Земли рождаются с гомосексуальными наклонностями»? Если Вы, как образованный человек ссылаетесь на какие-то «установленные» данные, будьте добры, раскрывайте источники! Либо тогда имейте смелость и указывайте, что это Ваше суждение, основанное на личных убеждениях...»

@pepel_rap «Что плохого в том, чтобы жить по принципам, по которым жили родители? Кто сказал что новому поколению нужны новые устои? Познер?»

@betosilvo «Вы не любите русский народ. Зачем вы живете здесь ? В чем смысл вашей жизни?»

@o_a.vl «В нашей стране это не норма. Союз женщины и мужчины - вот это норма! Рождение детей в семье - вот это норма! Мы победим!»