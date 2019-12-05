Растения – коровы будущего?

Ученые, диетологи, представители ритейла, производители продуктов питания, теоретики и практики ЗОЖ обсудили проблему, разобрались, где – истина, а где – профанация и маркетинг.

В 21 веке люди пересматривают подходы к питанию. Сокращают потребление мяса и молока в пользу растительной пищи. Этого требуют врачи и диетологи. 71% всех случаев смерти в мире происходит по вине болезней сердца, рака, диабета и ожирения, причина которых в том числе – неправильное питание.

По мнению к.м.н, врача-диетолога ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлии Чехониной, «здоровый рацион должен восполнять потребность организма в основных питательных веществах: белках, жирах, углеводах, витаминах, макро- и микроэлементах. Важно, чтобы каждый из этих компонентов присутствовал в меню в нужном количестве».

Юлия Чехонина к.м.н., врач-диетолог ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии

Последние научные исследования говорят о том, что населению Земли нужно снизить количество животных продуктов и перейти на «растительную диету». В июне в Стокгольме объявили итоги масштабного исследовательского проекта EAT Lancet, который объединил ученых из 16 стран мира. Эксперты считают, что люди должны заполнять 80% тарелки растительными продуктами: овощами, фруктами, бобовыми, зеленью, крупами, цельнозерновыми. 20% – животными: мясом, молоком, яйцами, рыбой.

«Ученые пришли к выводу, что переход на такой тип питания поможет сохранить 11 млн жизней в год, – рассказал председатель правления НИЦ «Здоровое питание», д.м.н., завкафедрой фармакологии МГУ Олег Медведев. – Если вырастет потребление растительных продуктов, то вырастет и потребление полезных веществ. К 2050 году смертность от рака, болезней сердца и диабета снизится на 19-24%. Для этого нужно в 2 раза снизить потребления животных продуктов и сахара и при этом в 2 раза увеличить потребление фруктов, орехов, овощей и бобовых. Растительные продукты должны стать базой рациона, в том числе главным источником протеина и жиров».

Олег Медведев председатель правления НИЦ «Здоровое питание», д.м.н., завкафедрой фармакологии МГУ

В США и в Европе растительное питание становится популярным, поэтому растет спрос на растительные альтернативы молочных продуктов. Производители предлагают спреды, растительные сыры, сливки, мороженое, йогурты, сметану, которые не отличаются по вкусу и либо не содержат молочного жира и белка, либо содержат ровно столько, чтобы обеспечить сливочный вкус.

Страны-лидеры по производству и потреблению готовых продуктов на растительной основе – Финляндия, Швеция, Германия, Голландия, США, Канада. Продажи таких продуктов с 2014 года в США выросли на 31%, в странах Европы на 24%. Розничные продажи сыра на растительной основе в США увеличились на 45% в годовом исчислении, растительных сливок - на 25%, йогуртов - на 31%.

Ключевой ингредиент для создания альтернатив – растительные масла. Организм человека нуждается в жирных кислотах омега-3, 6 и 9, которые содержатся в растительных маслах.

Растительные жиры – это незаменимая часть питания, считает врач-диетолог Юлия Чехонина. «В отличии от животных жиров, растительные масла не содержат насыщенных жирных кислот и холестерина. Отсутствие избытка этих составляющих в питании – профилактика атеросклеротических образований и здоровые сосуды, залог долголетия».

За счет сочетания нескольких видов масел производители формируют баланс омега-3, 6, 9 и других важных компонентов. Современные технологии позволяют производить безопасные и полезные для здоровья маргарины и спреды, в которых целенаправленно задают оптимальное для здоровья соотношение жирных кислот.

«В некоторых странах, таких, как Нидерланды, Финляндия, Швеция характерный вкус маргарина даже более популярен, чем сливочное масло, – отметил исполнительный директор ГК «ЭФКО», одного из крупнейших предприятий пищевой промышленности России, Сергей Иванов. – Кроме того, в этих странах проводилась кампания по снижению уровня холестерина у жителей, и за 20-летний период ее действия возник своеобразный потребительский культ маргаринной продукции как здорового аналога. 90% всех бутербродов в Финляндии сегодня намазываются спредом. Кстати, в апреле я впервые попробовал спред из растительных масел компании Upfield, который на вкус, послевкусие и даже по тому, как намазывается на бутерброд – ничем не отличался от сливочного масла, – 10 человек в слепом тесте выбрали его».

Сергей Иванов, исполнительный директор Управляющей компании ГК «ЭФКО», одного из крупнейших предприятий пищевой промышленности России.

В европейских супермаркетах появляются специальные «зеленые полки». Это отделы, в которых продаются только растительные аналоги. Впервые эту концепцию предложили в Финляндии – сеть Kesko. Сеть выделила торговое пространство «vege» для навигации покупателей и расположила там растительные альтернативы.

Тренд на ЗОЖ формируется в России, хотя и с некоторым отставанием от Европы. Согласно прогнозам Euromonitor International, в 2019 году объем российского рынка «здорового питания» составит 6 млн тонн, или 901 млрд рублей. Продажи растительного молока в объемах выросли более чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом. 46% растительного молока продается через гипермаркеты.

«Ритейл стремится предоставить наилучшие продукты в ответ на потребность покупателей. От производителей ЗОЖ мы ждём продукты с чистым составом, вкусные и в привлекательной упаковке. Свежий пример быстрого развития направления – растительное молоко вошло в корзину покупок не только веганов, людей с непереносимостью молока, но и более широкого круга сторонников ЗОЖ», - заметила Лидия Макшейн, руководитель направления «Здоровье» сети «Перекресток».

По прогнозам экспертов, в перспективе 5-7 лет емкость рынка растительных продуктов вырастет с текущих 0,5% до 4-5% от емкости рынка молочных продуктов.

Растительные продукты – это часть здорового образа жизни, но не стоит забывать, что ЗОЖ подразумевает не только выбор правильной еды. «В России ЗОЖ состоит из трех частей, – подытожил Юрий Строфилов, марафонец, создатель платформы s.10.run, – физическая активность, разумное питание и здоровая голова». То есть осознанное решение заботиться о здоровье.