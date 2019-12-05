Дарья Донцова: «Мне жаль моих читателей: судя по всему, они не очень счастливы»

Первый роман Дарьи Донцовой, «Крутые наследнички», вышел в 1999 году. И через считанные месяцы она стала одной из самых популярных писательниц в России. А потом и самой популярной: на протяжении многих лет она возглавляет рейтинг авторов, чьи книги выходят в России наибольшими тиражами. За 20 лет она выпустила 219 детективов, вышедших суммарным тиражом более чем в 200 миллионов экземпляров.

Скромный юбилей отметили пресс-конференцией, на которой Дарья представила новую книгу о «любительнице частного сыска» Даше Васильевой (она была героиней и дебютного романа). Донцовой задали вопрос, сколько всего книг про Дашу Васильеву она написала? «Я их не считаю» - ответила писательница; ей пришли на помощь сотрудники издательства, и выяснилось, что свежий роман «Царевич с плохим резюме» - уже 59-й по счету. Более того, следующая, 60-я книжка, уже практически написана, только пока не издана.

Работоспособность Донцовой вошла в легенду. На протяжении многих лет распространялись слухи, что она пользуется услугами «литературных негров», но, по словам генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, все дело в дисциплине и энергии. «У нас зачастую считают, что автор сидит на завалинке, ждет, когда придет глубокая мысль, наступит вдохновение, и он что-то напишет. Но ни один мировой автор так не работает. Так можно написать книгу один раз. А вообще писатель - это профессия с дисциплиной и требовательностью к себе». Донцова пишет ежедневно с утра по несколько часов, это и позволяет ей выпускать несколько книг в год.

Ну и, конечно, сама писательница рассказала о секретах своего успеха.

* Как мне пришла в голову идея писать книги? Ее не было. Я начала писать книги в палате реанимации, чтобы отвлечься от обстановки, которая там была (Донцова перенесла несколько операций по поводу рака молочной железы. - Ред.). Я не собиралась становиться знаменитой писательницей, не хотела ни денег, ни славы, ничего. У меня была задача выжить по крайней мере полгода, я решила, что если проживу этот срок, дальше все пойдет очень даже хорошо. И у меня просто было желание писать. Я не могу это объяснить, не хватает слов. Я до сих пор очень этого хочу. Просто сижу и работаю, вот и все.

* Моих читателей мне по большей части жалко: судя по инстаграму и вопросам, которые люди задают, они не очень счастливые в жизни. Приходится им объяснять, что человек счастлив, когда он не хочет того, чего у него нет и радуется тому, что у него есть. Когда ты это объясняешь, человеку делается лучше.

* Я никогда не знаю, чем закончится книга. Меня спрашивают: «Вы составляете план романа?» Да, я продумываю сюжет, да, у меня есть в голове готовая идея. Я начинаю писать, зная, что убийца - бабушка. И на третьей странице рукописи эта гадкая бабушка попадает под трамвай. Все у меня летит не пойми куда, я пытаюсь все восстановить, бабушку привозят в больницу и оживляют. Ну, отрезало ей голову - пришивают назад. Но через пять минут бабушка вываливается из окна. И тогда я окончательно понимаю, что справиться с ней я не способна. Наверное, это звучит как какой-то бред, но не писатель управляет рукописью, а рукопись - писателем. И, наверное, мне гораздо интереснее писать, чем людям потом читать. Читатель может пролистать книгу, а я не могу.

* Я пишу книги от руки, при этом у меня ужасный почерк. Много лет тексты мне помогает набирать Надежда Васильевна Волкова, она разбирает эти китайские иероглифы. На компьютере я работаю, только когда пишу в инстаграм, или отвечаю на электронные письма. Я это очень не люблю, и у меня это очень плохо получается.

* Когда пишешь книгу, ты в ней сидишь, ты находишься внутри нее, и то, что там происходит, становится для тебя реальностью. Например, Даша Васильева чудовищно богата. Для нее нет разницы, какие продукты покупать, она не считает копейки. И если во время написания книги про Дашу Васильеву я иду в магазин, отдаю кошелек сопровождающему - или кому-то из членов семьи, или, допустим, шоферу. Какому-то разумному и ответственному человеку. Моя кредитная карточка не в моих руках, потому что я понимаю, что могу потратить кучу денег. А еще был случай, когда я писала книгу, а семья собралась поехать куда-то пообедать. Они закричали у меня под балконом «Мы тебя ждем!» Я думаю: «Так, надо одеться». Пошла в гардеробную, и не нашла теплых свитера и куртки - кто-то их спрятал. С трудом, но отыскала, оделась, спустилась - и увидела, что мои все в шортах и футболках. Они вздохнули: «Ну, мы все поняли - у тебя в книге декабрь. Иди, переоденься, пожалуйста…»

* Сейчас у меня зовут четыре мопса и один полумопс, помесь с биглем. Называется пагль. Никогда не заводите пагля, он съест у вас в доме все.

* Успеваю ли я что-то читать? Поскольку я читаю давно и на трех языках - русском, немецком и французском - у меня весь объем классической литературы прочитан и сдан на экзаменах преподавателям МГУ старой школы. Описание щита Ахилла из «Илиады» я помню до сих пор наизусть, хотя и не знаю, зачем мне это в современной повседневной жизни. Я проходила очень разные этапы в любви к книгам. В детстве был Януш Корчак с прекрасной книгой «Король Матиуш Первый», был Джек Лондон, Майн Рид, «Сага о Форсайтах» Голсуорси. Была невероятная любовь к Алексею Толстому. Вот так я шагала по этим ступенькам… Я запоем читала детективные романы; моего отца (писателя и сценариста Аркадия Васильева. - Ред.) издавало западногерманское издательство, и оттуда присылали все, чего не было в России. Дик Фрэнсис, Агата Кристи - невозможно сказать, чего на немецком я не прочитала. А в последнее время мне хорошо с книгами про животных - например, «Записками сельского ветеринара» Джеймса Хэрриота. И мне очень хорошо с коллегами по жанру. Я очень люблю Таню Полякову, Таню Устинову и Александру Маринину, и всегда читаю их новые книги, мне это очень интересно.

* Положа руку на сердце, мне очень хочется в Новый год тихо лечь спать в 11 часов вечера, и чтобы все гости развлекались без меня. На этот Новый год, я надеюсь, приедет дочь со своей компанией человек в 50, и они все устроят без меня. Два сына, дочка, куча внуков - а я в 12 выпью бокал шампанского, а потом уйду спать.

* Есть ли у меня что-то, чего я не добилась и что сделает меня счастливой? Каких мне хочется наград? Мне хочется, чтобы Господь оставил меня в разуме, и чтобы я могла писать книги. Чтобы подарил работающую правую руку и голову - и все.