2019-12-05T14:20:12+03:00
В мире

Китайцы назвали россиян воинственным народом

А русскую зиму - «острым кинжалом»
Ася ХОВАНСКАЯ
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Нынешних россиян китайцы всегда называли «воинственным народом»Нынешних россиян китайцы всегда называли «воинственным народом»Фото: Влад КОМЯКОВ
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Оказывается, многие в Поднебесной сегодня считают нас воинственным соседом. Китайская газета Sohu попыталась объяснить, почему.

- Нынешних россиян всегда называли «воинственным народом». Это название имеет несколько насмешливый оттенок: некоторые люди в шутку говорят, что Россия - это страна, которая захватила больше всего земель за всю свою историю. От царской России до распада Советского Союза территория страны достигала 25 миллионов квадратных километров. Однако сейчас осталось всего 17 миллионов квадратных километров, - приводит перевод китайской статьи сайт inosmi.ru.

Особое внимание уделено и суровой русской зиме, которая помогла побеждать завоевателей - от шведов до Гитлера.

- Достоверно известно, что русская зима действительно словно острый кинжал. Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду. Россиян действительно стоит называть «воинственным народом» в полном смысле этого слова. Однако во времена династии Цин мы также использовали название «волосатики» для обозначения русских. «Волосатики» - это презрительное имя, в основном данное из-за того, что в последние годы династии Цин Россия захватила немало территорий Китая. Сейчас все по большей части называют русских «воинственным народом», - заключает автор статьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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