В Москве прошла 13-я церемония вручения национальных стипендий «Для женщин в науке»

Торжественной церемонии в Доме Пашкова предшествовал приветственный коктейль, во время которого гости смогли пообщаться со стипендиатами и насладиться живой музыкой. Перед награждением и чествованием победительниц бессменная ведущая мероприятия Светлана Сорокина рассказала об истории проекта в России и в мире.

По условиям конкурса соискательницами стипендии могут стать женщины-ученые, кандидаты наук в возрасте до 35 лет, работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются научная значимость кандидата, практическая польза и осуществимость предложенного на рассмотрение жюри проекта, а также желание кандидата продолжать научную карьеру в России.

Лауреатами российского конкурса в 2019 году стали:

Валеева Гузель Равилевна, Казанский федеральный университет, Казань

Веремейчик Галина Николаевна, ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты восточной Aзии ДВО РАН, Владивосток

Виль Вера Андреевна, Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва

Кардаш Татьяна Юрьевна, Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск

Крумкачева Олеся Анатольевна, Институт «Международный томографический центр» СО РАН, Новосибирск

Романчук Анна Юрьевна, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва

Смирнова Ольга Александровна, Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, Москва

Тилинина Наталья Дмитриевна, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва

Федосеева Юлия Владимировна, Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск

Шеремет Евгения Сергеевна, Томский политехнический университет, Томск

Всего на конкурс поступило 335 заявок из 45 городов России.

В состав жюри вошли:

Ольга Игоревна Виноградова, доктор физико-математических наук, профессор, заведующая лабораторией физико-химии модифицированных поверхностей ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина РАН, член Европейской Академии.

Софья Георгиевна Георгиева, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, член Европейской Академии.

Ольга Анатольевна Донцова, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, член Европейской Академии.

Михаил Петрович Егоров, доктор химических наук, профессор, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники.

Сергей Артурович Недоспасов, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, член Европейской Академии, лауреат государственной премии РФ в области науки и технологий.

Александр Николаевич Образцов, доктор физико-математических наук, профессор.

Международная премия For Women in Science, учрежденная в 1998 году ЮНЕСКО и компанией L'oreal с целью вознаградить, поддержать и сделать известными женщин, развивающих свою карьеру в науке, стала первой научной наградой, присуждаемой женщинам. Поддержка женщин, посвятивших себя науке – необходимое условие для прогресса научных разработок. Преодоление существующих социальных стереотипов даст возможность женщинам более успешно строить свою научную карьеру и добиваться блестящих результатов.

Международную премию за жизненно важные научные открытия в Париже ежегодно получают 5 заслуженных женщин-учёных, по одной от каждого континента. За 21 год существования программы были награждены 107 номинантов, трое из них впоследствии получили Нобелевскую премию.

Национальные и региональные программы стипендий, которые уже запущены в 117 странах, в том числе в России, позволили более 3100 женщинам-ученых продолжить свою научную карьеру.