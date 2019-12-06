Послание губернатора Тюменской области-2019: Материнский капитал на первого ребенка и обеспечение малышей детсадами

Продолжение социально-экономического роста в регионе и инвестиции в человеческий капитал - так можно охарактеризовать основные задачи Тюменской области в наступающем, 2020 году. Их в своем традиционном послании к областному парламенту и жителям региона обозначил губернатор Александр Моор. В первую очередь речь идет о том, чтобы обеспечить семьи жильем и помочь будущим молодым родителям.

- Нужно расширить объем и охват областных жилищных программ: больше 2,5 тысячи семей должны улучшить жилищные условия, - заявил Моор. - Нельзя допустить никаких срывов в исполнении программы капремонта многоквартирных жилых домов. Ремонту подлежат более 1,8 тысячи домов в 23 городах и районах, свыше 2,9 тысячи внутридомовых инженерных систем, примерно 700 крыш, 400 фасадов и 90 лифтов.

По мнению главы региона, трудно говорить и о росте рождаемости, когда молодым семьям нелегко решиться даже на рождение одного ребенка. Поэтому так важно ввести материнский капитал на рождение первенца.

- Разве справедливо, например, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет. А как же первый? Ведь на этот шаг молодым семьям решиться труднее всего, - заявил Александр Моор.

Губернатор предложил ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, которые живут в Тюменской области не меньше пяти лет. При этом Александр Моор призвал освободить от этого ценза студенческие семьи. Размер этой поддержки составит 150 тысяч рублей.

Еще одна инициатива - пересмотреть условия выплаты пособий на детей. Сегодня некоторые из них выплачиваются при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 5000 рублей, и с 2012 года этот порог не менялся.

- Давайте приравняем его к прожиточному минимуму - сейчас это 11 447 рублей. Все, кто не достигнет этого порога, получат помощь, - поставил точку в этом вопросе Александр Моор.

На весь блок социальных инициатив губернатора положительно отреагировала общественность.

Маткапитал - поддержка для молодой семьи

«Я обсуждала со своими подписчиками проект «Советник губернатора», который призвал жителей принимать участие в опросах по теме семьи и материнства, - рассказала блогер и мама Светлана Захарова. - Большинство из них, отвечая на вопрос о причинах того, почему до сих пор не завели детей, говорили о финансовой нестабильности: нет своего жилья, возможности содержать семью. Теперь в Тюменской области будут давать материнский капитал даже за первого ребенка. Это огромная поддержка семей. Я надеюсь, что рождаемость повысится, гораздо больше девушек смогут почувствовать себя мамами благодаря таким мерам».

Не менее важно решить вопрос обеспечения малышей детскими садами. К 2021 году места в дошкольных образовательных учреждениях должны получить все дети старше полутора лет, заверил глава региона. И активная работа в этом направлении ведется: в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2024 года в Тюменской области планируется построить 58 школ и 60 детских садов.

Слова губернатора поддержал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. «Только в 2020 году в регионе появятся 12 школ и

7 детских садов, что почти в два раза больше, чем в уходящем году. То, что каждый ребенок к полутора годам будет обеспечен местом в детском саду, важно. Ведь это не только его раннее развитие, начало обучения, но и возможность для семьи с выходом мамы на работу укрепить материальное положение», - привел цифры он.

Единый проезд для пенсионеров

Коснулся в своем послании губернатор и льгот на общественный транспорт для пенсионеров. По мнению главы области, они должны быть равными для всех.

По словам Александра Моора, прорывом в будущее стала работа по созданию межрегионального научно-образовательного центра. Он станет инновационным кластером, на базе которого будут вестись передовые научные исследования. «Западно-Сибирский научно-образовательный центр - великолепный пример уникальной творческой синергии, которую порождает многосоставный характер большой Тюменской области. Именно тесное партнерство с северными округами стало в этом сюжете нашим главным конкурентным преимуществом», - сказал он.

Центры нового типа - инвестиции в знания

Характеризуя глобальную задачу по созданию НОЦ, которую поставил глава региона, ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков пояснил, что научно-образовательный центр - это принципиальная возможность найти свое место в экономике знаний. «Много говорят о том, что надо уходить от экономики природной ренты и ресурсов к экономике знаний. Необходимо развивать школы, университеты, ссузы, устанавливать отношения с лучшими академическими институтами. Важно, чтобы образование было очень близко к науке и практике. Для этих целей и создается НОЦ», - подчеркнул Валерий Фальков.

В своем выступлении губернатор также обратил внимание на актуальность задач по повышению профессиональных качеств специалистов разных отраслей. Значительную роль в вопросах профподготовки предстоит сыграть четырем новым центрам по обучению специалистов, созданным при Тюменском областном институте развития регионального образования.

Региональный материнский капитал на третьего или последующего ребенка поднимут с нынешних 40 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

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Будут созданы новые рабочие места

«Один из них - центр оценки качества работы педагога-воспитателя. Любой желающий воспитатель может прийти в него, пройти тестирование, выявить слабые места в работе и отправиться в центр непрерывного мастерства, чтобы улучшить профессиональные качества. Головной центр находится у нас в институте, еще два открываются в Ишиме и Тобольске. В каждом создаются индивидуальные, гибкие программы по тем направлениям, в которых нуждается педагог. Все это будет сказываться на повышении уровня системы образования, обучении дошколят», - рассказала ректор института Ольга Ройтблат.

Глава региона заверил, что в Тюменской области продолжат создание новых производств и рабочих мест. Самое главное - вести активную работу по диверсификации экономики. И тут необходимо увеличить производительность труда.

- Как всегда, мы живем в общем ритме со всей страной и с глобальной экономикой, переживающей не лучшие времена. Тем важнее сделать из происходящего правильные выводы. Главное - не расслабляться! Тюменская область давно находится на траектории устойчивого, непрерывного роста - как стайер на марафонской дистанции. Еще и слов таких никто не говорил - «территория опережающего развития», а мы ею уже были. На таком длинном пути неизбежно наступает момент усталости, даже момент сомнений. Но мы сильные. Обязательно найдем второе дыхание, потому что все необходимые для этого ресурсы у нас есть, - подытожил Александр Моор.