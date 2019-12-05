Мусорные отходы превратят в доходы

В 2017 году разгневанные московские дачники осаждали администрацию Изноского района, на северо-западе Калужской области и требовали запретить в этих местах строительство ЭкоТехноПарка «Калуга». Этот гигантский объект по переработке и утилизации мусора, должен испортить, по мнению дачников, здешнюю экологию.

Местные жители почти что не возмущались, так как самое активное население уж давно уехало на заработки в Москву.

В самой же районной администрации тщательно изучили проект и поняли, что производство это практически безопасное, так как базируется на давно опробованных западных технологиях, и вреда от него не больше, чем от чулочной фабрики.

- Но главное, - рассказывает глава администрации муниципального района «Износковский район» Владимир Леонов, - с помощью этого предприятия мы сможем вернуть на родину наших, уехавших в города людей. Когда ЭкоТехноПарк выйдет на полную мощность, здесь будет задействовано 900 пар рабочих рук, а в перспективе может и больше. Во-вторых, немалые налоговые деньги поступят в бюджет района. А это позволит создавать здесь и другие производства. На сегодня осталось в районе около семи тысяч человек. Занимаются в основном лесозаготовкой. На налоги от ЭкоТехноПарка можно поднять и пищевую, и всякую иную промышленность.

Строительство ЭкоТехноПарка уже закончено и в начале грядущего 2020 года цеха его заработают. Производство рассчитано на переработку примерно миллиона тонн мусора в год.

Как рассказали генеральный директор ГУП «Экотехпром» Андрей Чиркин, Руководитель проекта мусоросортировочного комплекса Михаил Кузнецов, Генеральный директор компании-инвестора ООО «Профземресурс» Олег Панкратов предприятие будет заниматься мусором четвертой и пятой категории, то есть безвредными бытовыми отходами, которые мы ежедневно выбрасываем из квартир. Немалая часть пойдет на переработку, а то что нельзя переработать - будет размещаться на специальных площадках, с защитным экраном из различных полимерных материалов. Из стекла, например, будут производиться утеплительные брикеты вроде уже отжившей стекловаты. Из бумажных отходов — картон бумагу. Будут отбираться черный и цветные металлы. Из пластика на первых порах станут производить гранулы для фабрик, работающих с вторичным пластиком. А в перспективе и здесь откроют свое предприятие по производству всякой тары из переработанного пластика, садово-огородного инвентаря и прочей всякой всячины. Руководители, пользуясь случаем, даже обратились к нашим читателям с просьбой внести какие-то свои предложения на тему всевозможного производства из пластиковых и прочих отходов.

ЭкоТехноПарк расположен в пяти километрах от ближайшего населенного пункта — деревни Михали. Потому рабочие будут сюда добираться или своим транспортом, или специальными автобусами. Есть даже общежития для приезжих издалека. А приезжих может быть немало, поскольку местного населения пока недостаточно для предприятия. К тому же зарплаты рабочих не хилые. Сейчас от 40 тысяч. Общежитие — комнаты на двоих — бесплатное. И еще огромный плюс - это трехразовое бесплатное питание в столовой, или бесплатный трехразовый набор еды, который можно получить на раздаче и подогреть в общежитии. Питание, по словам рабочих, очень разнообразное и вкусное. Желающие могут получить бесплатную добавку. В какую сумму обходится это питание предприятию, секрет.

- Не лучше ли было бы - спросил я Андрея Чиркина, генерального директора ГУП «Экотехпром», - эти деньги, что предприятие тратит на бесплатное пропитание для рабочих, эти условные 10 тысяч рублей в месяц, включить в зарплату рабочих. И пусть они уже на свои деньги покупают любые обеды. Ужины.

- Не лучше, - ответил Андрей Борисович. - У меня большой опыт работы и я знаю, если питание сделать платным, люди начнут экономить. Станут питаться как попало и чем попало. Кто-то принесет свои просроченные продукты. А это болезни, и мы больше потратим денег на лечение людей. ...А еще у нас тут строгий сухой закон. И это должны знать читатели, которые захотят у нас работать. Человек, замеченный внутри предприятия или в общежитии «под мухой» увольняется без всяких разговоров.

Что ж, строго, но рабочая дисциплина того требует. И если уж говорить о дисциплине, о порядке, то надо отметить — на предприятии 600 видеокамер. Все они выведены на Центральный диспетчерский пункт. Есть и прочие меры контроля. А потому с территории не возможно что-то украсть или завезти сюда некий «левый» груз. Всякий человек, закуривший в неположенном месте, сразу виден. Особый контроль за окружающей средой — воздухом и водой. Все данные о чистоте или загрязнении окружающей среды будут в открытом доступе в режиме онлайн. И всякий московский дачник сможет круглосуточно мониторить все, что его интересует.