Семейные центры помогут ребенку определиться с будущей профессией

Мамы и папы сегодня стараются записать своего ребенка чуть ли не во все кружки и секции. Каждому хочется по максимуму раскрыть детские таланты и заранее узнать, в какой профессии сын или дочь смогут себя найти. В семейных центрах, действующих в столице в округах, родители могут побывать на бесплатной консультации и задать свои вопросы специалистам. На некоторые из них ответила специалист семейного центра «Родник» Майя Физицкая.

«В раннем возрасте важно постепенно знакомить ребенка с огромным миром профессий, расширять кругозор, давать возможность попробовать различные виды деятельности. Но не следует забывать, что по мере роста и развития маленького человека в каждом возрасте могут проявляться способности, которых прежде ребенок не проявлял», - отмечает Майя Физицкая.

Когда можно судить о способностях ребенка? Как известно из психологии, отмечает специалист, характер ребенка формируется уже к трем годам. Поэтому с этого времени стоит присматриваться, чем интересуется ваш малыш. К примеру, если он с удовольствием декламирует стихи, не стесняется большого количества людей, подражает поведению животных или сказочных героев, скорее всего, у него есть актерские способности. Или если не может усидеть на месте ни минуту, бегает со скоростью света и уже способен сделать гимнастическое «колесо», то очевидно - перед вами будущий спортсмен или танцор.

«Не стоит забывать, что родительская поддержка и опора - это то, что необходимо каждому ребенку, особенно в этом нелегком деле выбора профессии. Если же ваш малыш уже сделал выбор, поддержите его в этом, даже если он вам не нравится. Главное, чтобы то, чем будет заниматься ваш ребенок, приносило ему удовольствие, ощущение нужности и самореализации», - говорит специалист.