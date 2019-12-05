Константин Ивлев: На завтрак можно есть пельмени с чебуреками

О любимой еде

- Я простой русский человек, который родился в советское время. Поэтому я люблю вареные сосиски. Или, как вчера, приехать домой, сделать куриные котлеты с гречкой. У меня готовит вся семья, даже 5-летняя дочка - какую-то свою пластмассовую еду. Едим все - мясо, птицу. Из мяса готовим чаще всего бефстроганов или тушим его с луком, это блюдо я люблю еще со времен армии - такое, как настоящая тушенка, чтобы прямо разваливалось. И котлеты - потому что это самая удобная и понятная еда. Котлету можно съесть холодной, можно превратить ее в завтрак, добавив к омлету, съесть на горячее. Это вкусно и несложно в приготовлении. Конечно, есть секреты: раньше я добавлял хлеб, чтобы котлеты были более мягкими, а сейчас отдельно жарю на сливочном масле репчатый лук, а потом вместе с мясом прокручиваю его через мясорубку - получается очень сочно.

О самом новогоднем блюде

- До Нового года остался всего месяц, и я в преддверии его расскажу про две фишки, которые есть в приготовлении оливье. Первая - нарезка овощей. Кусочки овощей должны быть размером с зеленый горошек. А вторая - это баланс вкусов, который нужно соблюсти, чтобы получился мясной вкус. То есть колбасы нужно взять немного больше, чем обычно вы кладете. Моя жена готовит бомбический оливье - совершенно советский салат на докторской колбасе! И у нее получается так, как даже у меня не выходит! На Новый год готовится килограммов шесть салата - на нашу большую компанию, чтобы хватило до 3 января.

О гастротуре к Деду Морозу

- Как человек, рожденный в СССР, я знаю, что в этот праздник мы едим одно и то же, пьем одно и то же, а также смотрим одно и то же. Я задался вопросом: кто в этом виноват? И решил доехать до Деда Мороза. Путь лежит через Нижний Новгород, Вологду, Ярославль и Владимир в Великий Устюг. Там я его спрошу: откуда взялись оливье, селедка под шубой, «Ирония судьбы», «Чародеи»? Почему каждый год одно и то же и почему все это нам не надоедает? Во время нашего гастротура в каждом городе будет проходить конкурс на лучшие оливье и сельдь под шубой. Тем, кто приготовит лучшую селедку, подарим норковую шубу, а тем, кто сделает лучший оливье, подарим тазик золота или серебра - потому что оливье у всех ассоциируется с тазами.

О дисциплине на кухне

- В программах «На ножах» и «Адская кухня» мы раскрываем пороки людей, в том числе в профессиональном плане. Человек приходит на шоу, заявляет, что он шеф-повар, и затем должен пройти испытания. Как в армии или в спорте. Если проходит, то подтверждает - для себя в первую очередь, что действительно крутой повар и может быть шефом. Родоначальник стиля «Адской кухни» - Гордон Рамзи, который уже 18 лет орет на всех подряд. Это эмоции! За них любят, ненавидят, обожают, и мне за них не стыдно. Кулинария - жесткий бизнес, но жесткость здесь оправданна: она обеспечивает дисциплину. Когда я был начинающим поваром, со мной обращались точно так же - помню, в 21 год я работал в стейк-хаусе «Садко-Аркада» и что-то неправильно сделал на кухне. Шеф-швейцарец, здоровущий, больше меня, рыжий такой - Эльмар Шмидт, стоял и орал на меня: «Тупой, сволочь, русская свинья!» А я вырос на улице и до этого никому не позволял с собой так обращаться. Стоял и думал, что мне сделать, чтобы на меня перестали орать. И понял, что надо перестать бить баклуши и начать работать - вне зависимости от того, есть надо мной начальник или нет. Просто выполнять свой фронт работ. Больше меня никто никогда не ругал. И сейчас, как шеф, начальник и требовательный перфекционист с большим опытом, могу сказать, что есть ребята, у которых есть желание много работать - причем в успешном ресторане или в хорошей компании. А есть те, кто даже в «Адской кухне» не доходит до «черных кителей», потому что приготовить ничего нормально не могут, а хороший шеф должен уметь не только это. Он должен следить за чистотой рабочего места, собственным внешним видом.

О важности завтрака

- Я считаю, что с утра можно есть все что угодно - хоть чебуреками питайся или пельменями. А после обеда лучше выбрать что-то более легкое: рыбу, индейку, морепродукты или курицу. Но вообще повара очень мало едят. Мы всегда плотно завтракаем и обедаем, а время ужина многие шефы пропускают - потому что с пяти вечера начинаются сервис и плотная посадка.Этого шеф-повара хорошо знает вся страна. Не только знает, но и крепко уважает. Потому как телеведущий кулинарных шоу «На ножах» и «Адская кухня» на канале «Пятница» Константин Ивлев знает все о мясе и о том, как его приготовить сотнями различных способов. А также и за то, что ставит клиента во главу угла и не особо церемонится, воспитывая молодых поваров (нередко на повышенных тонах). Сам Константин стал шефом очень рано - в 23 года. Начав с работы в холодном цеху бутчером, он постепенно стал одним из главных популяризаторов московской мясной кухни нулевых.

Сейчас ему 45, за плечами - огромный опыт работы в ресторанах России, стажировки в кулинарных школах и мишленовских ресторанах Европы. Рабочий день Константина Ивлева длится с 7.00 до 23.00, но для «Комсомолки» ему удалось найти окно в плотном графике и поговорить о любимых мясных блюдах, о профессии и гастротуре к Деду Морозу, который ответит шеф-повару на вопрос, почему нам не надоедает оливье.