2019-12-05T17:44:22+03:00
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В Москве раздали «Мясные Оскары»

Получить голливудский «Оскар» - вершина карьеры любого актера в мире. Так как он символизируют то, что ты стал лучшим, и то, что ты останешься в истории кино на века. Теперь такая же награда есть и у тех, кто может хорошо делать мясопродукты
Владимир ЗАМИРСКИЙ
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Представители группы "Черкизово" на вручении "Мясного Оскара"Представители группы "Черкизово" на вручении "Мясного Оскара"
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Федеральный научный центр (ФНЦ) пищевых систем им. В. М. Горбатова учредил свой ежегодный международный конкурс «Мясной Оскар» и огласил его итоги. Отметим, что премия, предназначенная мясопереработчикам, включена в глобальную проверку качества пищевой продукции и выделена в отдельную номинацию конкурса «Гарантия качества - 2019».

Кто стал лучшим?

В тройку лидеров вошли группа «Черкизово», ООО «Тепло-Огаревский мясокомбинат» и ООО «Новые Фермы». Кстати, в этом году в конкурсе на получение «Мясного Оскара» впервые участвовали 14 компаний, и каждая из них получила награды. Группа «Черкизово» взяла пять золотых и одну серебряную медаль. В этом году компания заявила на конкурс 10 видов продукции. Три золотые медали получили шницель из грудки индейки в панировке со специями, котлета из белого мяса и окорочок «Прованские травы», выпускаемые под брендом «Пава-Пава». Также «золото» присудили тушке «Для запекания» от «Петелинки» и котлетам рубленым с томатами торговой марки «Черкизово». «Серебро» досталось котлетам рубленым с сыром от «Черкизово». Дипломы качества получили котлеты «По-киевски» от «Петелинки» и «Павы-Павы», полутушка в специях «Пава-Пава», а также бургер классический из отборного филе курицы и индейки марки «Петелинка».

Идея конкурса

«Мясной Оскар» - это высшее признание достижений в сфере производства мясной продукции и предмет гордости для производителей России, Беларуси и Казахстана. И задача жюри - объективно оценить лучшие образцы продукции, бренды. В этом году за право получить почетную награду в категориях «мясная продукция», «мясо птицы» и «консервы» боролись 56 претендентов из 28 регионов. Экспертиза традиционно включала проверку качества и безопасности продукта и оценку упаковки.

В ответе за качество

А вот церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Гарантия качества - 2019» состоялась в Совете Федерации. Вручали премию во Всемирный день качества, который отмечается каждый второй вторник ноября. Еще в 2015 году Президент РФ Владимир Путин поставил задачу создать национальную систему управления качеством пищевой продукции. Правительство РФ утвердило Стратегию повышения качества продуктов в России до 2030 года. Сегодня в парламенте уже работают над изменениями в Федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов», которые примут до конца года.

Этот конкурс уже третий по счету. В наблюдательный совет конкурса входят ведущие специалисты крупнейших отраслевых институтов и национальных союзов. Именно они выявляют действительно хорошую продукцию, оценивают вкус, цвет, запах и, главное, корректность нанесения маркировки на упаковку. И при малейшем сомнении или разногласиях среди дегустаторов продукт отправляется на дополнительную экспертизу, где его буквально «разбирают до молекул». Всего жюри оценивало 564 образца пищевой продукции в 24 категориях. Победителям вручили медали и дипломы.

ТАК И СКАЗАЛ

От Крыма до Ямала

Глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ:

- Результаты этого года показали, что хорошие законодательные инициативы способствуют росту качественной продукции и заметно влияют на наш рынок. В этом году участников стало гораздо больше: от ИП до крупных агрохолдингов из 45 регионов России. Собственные марки представили и торговые сети. География - от Москвы до Красноярска, от Крыма до Ямала. Участвовали компании из Казахстана, Беларуси и даже США, что придает «Гарантии качества» международный статус. И мы очень хотели бы, чтобы на конкурс свою продукцию везли все регионы России.

Интересный факт

Церемония прошла в ресторане «Серебряный век» в атмосфере и интерьерах конца XIX века. Когда-то в этом здании в Театральном проезде располагались уникальные Центральные бани, которые спроектировал по последнему слову техники известный московский архитектор Лев Кекушев. Сходить помыться сюда считалось престижным: посещали бани и артисты балета Большого театра, и царские генералы, и крупные промышленники.

Спустя сто лет бани сгорели, и после реставрации здесь открылся модный ресторан. Именно в нем вновь и собрались лучшие промышленники теперь уже XXI века. Удачный формат мероприятия дал возможность обсудить актуальные проблемы отрасли, обновить деловые контакты и, главное, создать новую эффективную бизнес-площадку для обсуждения рыночной ситуации.

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