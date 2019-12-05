2019-12-05T18:15:04+03:00
Дом. Семья

Мясные шлепанцы, шапка-индейка и плед-бекон

Как мясо пошло в народ: Что можно найти на сайтах популярных интернет-магазинов любителям стейков
Анна РОДИОНОВА
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Культура мясоедов проникла не только в искусство в виде стихов, картин и дизайнерской одежды. Теперь мясные принты модно делать на чем угодно, от постельного белья до домашнего текстиля. Мы выбрали самые забавные и интересные вещи, на создание которых дизайнеров вдохновила любовь к мясу. И, конечно, здоровое чувство юмора - без него ни к застолью, ни к поискам на Алиэкспрессе, Ebay, Taobao и других площадках, соединяющих покупателей и продавцов, приступать не стоит.

Шапка-гриль

В 2019 году описание вещей на Алиэкспрессе уже можно воспринимать как самостоятельный вид искусства: оно не только сразу дает представление о том, что вы покупаете, но и дарит яркие образы. «Смешная жареная шляпа» подойдет тем, кто неравнодушен к индейке и любит праздники, причем не только отмечать их, но и устраивать. В такой плюшевой шапке можно отмечать День благодарения, день рождения, Новый год или просто ехать в общественном транспорте - кругом зима, рабочая неделя с легким налетом предновогодней суеты, и вы - человек, который при всех становится звездой Инстаграма.

Мягкое беконное одеяло

Одеяло «со свиного брюшка» - для тех, кто любит бекон и мягкий флис. Бекон здесь выглядит как настоящий, только большего масштаба: размер одеяла 150 на 200 сантиметров. Продавец предлагает несколько вариантов: есть принт вяленого мяса, есть - ломтика сала. Но что бы вы ни выбрали, главное - уют: в эту вещь легко завернуться (даже вдвоем) и смотреть какой-нибудь кулинарный канал.

Стейк по-домашнему

Что может быть лучше хлеба с мясом или жареной курочки с розмарином? Только возможность подложить под спину мягкую плюшевую подушку после длинного рабочего дня. Одной тут не обойтись - зимой хочется больше мягких и приятных на ощупь вещей, поэтому заказывайте сразу несколько: подушку-стейк, подушку-батон и подушку-булочку. В минуты скуки станете конструировать из них домашние гамбургеры. А можно поспать с двумя куриными ножками - гриль в обнимку. И ждать, когда сезон гриля снова наступит.

Костюм отбивной

Элегантный способ сказать, что за прошедший год вы очень устали на работе, - сделать это без слов. Например, так: прийти на корпоратив в костюме свиной отбивной. Все сразу поймут, что вас: а) лучше больше не трогать, б) вы чертовски, просто невероятно красивы. Сами посмотрите - отбивная выглядит как настоящая. Если не решитесь надеть на корпоратив, оставьте до первых весенних барбекю - костюм достаточно теплый.

Слегка подкопченный чехол

Скромный, но милый подарок любителю английских завтраков: чехол для смартфона из мягкого грязеотталкивающего силикона. Но главное, конечно же, не это. Главное - то, что владелец смартфона, взглянув на этот восхитительный копченый бекон, будет вспоминать о том, что не стоит пропускать обед. Даже в беспокойные предновогодние рабочие дни.

Для пляжа и аквапарка

Беконную свинину называют одним из самых популярных мясных деликатесов. Это легко проверить - вспомните платье, туфли и шляпку Леди Гаги из настоящего бекона, которые произвели фурор на вручении премии MTV в 2010 году и открыли новую главу в истории костюма. Бекон вошел в моду и сейчас, спустя почти 10 лет, не собирается из нее выходить. Например, такие вьетнамки с изображением мяса можно купить всего за 600 рублей. И радоваться - на пляже или в аквапарке вы их точно не перепутаете с чужими шлепанцами.

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