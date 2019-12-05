Как «граф Калиостро» помог Попову радио придумать

Яркое солнце заливает комнату. В окне открыта только узкая форточка. В комнате – десятки людей. Они полукругом обступили человека в странной одежде, напоминающего средневекового трубадура. Человек поднимается в воздух и свободно парит. Зрители в экстазе, но дальше происходит что-то совсем уж невообразимое. Человек сжимается, превращаясь как бы в доску с лицом – как в фотошопе или в компьютерной игре. Он ложится на воздух и аккуратно просачивается в форточку. Через минуту он, перелетев на соседний балкон, триумфатором возвращается в комнату. Такие штуки проделывал в середине XIX века самый великий маг всех времен и народов, шотландец Даниэль Юм. Друг Александра II, православный и, возможно, шпион его императорского величества, снабжавший Россию самыми современными на тот момент технологиями.

Что не так в «Формуле любви»

Фильм «Формула любви» - о том, как в Россию приехал великий маг и пытается отыскать тут свою любовь - уносит нас в декорации XVIII века, как и литературный источник картины, роман Алексея Толстого «Граф Калиостро» (1921 год). Это сбивает с толку: все и думают, что речь идет об авантюристе галантного века Алессандро Калиостро. Но тот чародей в 1920-е был прочно забыт. У Алексея Толстого был почти перед глазами другой, куда более яркий пример гастролирующего фокусника. Его полный тезка, тоже Алексей Толстой, и тоже писатель, но живший полустолетием раньше, пригласил в Петербург и даже женил на русской женщине Даниэля Юма. Того самого, который через форточку на улицу выходил. Вот тебе и маг, и любовь! Еще и семейное предание. Но автор «Графа Калиостро» почему-то решил замести следы. Очень хотелось написать такую историю, сюжет-то какой роскошный! Но, видимо, было что-то, о чем даже в 1921 году распространяться не стоило. Образ Алессандро Калиостро сбивал читателя с толку и маскировал реалии.

… Со старой фотографии на нас смотрит человек с поразительно современным лицом. Странное дело: читая многочисленные рассказы очевидцев о сеансах Юма, начинаешь почти верить. Смотришь на фото самого Юма: нет. Лукавый лик обманщика, который словно смеется над миром, над человеческой природой – я вам фокус покажу, и вы сроду не догадаетесь, как я это сделал. И в то же время перед нами человек, полный внутренней боли и какой-то тревоги. Что говорить, волнует Юм, даже нас, через полтора столетия.

Кто же он такой? Его биография – это набор штампов и легенд, которые он сам же, скорее всего, и сочинил. Верить ей нельзя. Еще в детстве к нему явился светящийся абрис друга – и оказалось, что в ту минуту друг умер. Неизвестная сила накрывала ребенка-Юма, в его присутствии двигалась мебель и звучали голоса. Его боялись, он стал изгоем. И так далее. И если мы захотим, например, понять, как он оказался в России, как познакомился с Александром II, и что вообще делал в нашей стране, мы упремся в сплошные вопросы. И тем не менее, попробуем.

Без паспорта – сразу к царю

Был ли Юм экстрасенсом, или фокусником – так или иначе, он был великим трудягой. Он всеми силами жаждал всплыть с самого дна: родился в бедной семье, отец пил и мать бил. Его детство немного напоминает биографию нашего писателя Максима Горького. Тот и другой сызмала насмотрелись ужасов, и принялись работать, как проклятые, чтобы подняться. Для первых опытов Юм выбрал неискушенную Америку, собрал там прессу и поклонников, после чего покорил Европу, и вот оказался в России. Как?

Доподлинно известно, что в Петербург он прибыл в июне 1858 года вместе с Дюма-отцом. То есть в сознании современников это были фигуры равного масштаба, обоих пригласил и опекал граф Кошелев. Но в истории с его приглашением фигурируют писатель Александр Аксаков, племянник того, который всемирно известен, а также ученый мирового масштаба Александр Бутлеров. О роли последнего поговорим позже, Аксаков же живо интересовался паранормальным, и с его легкой руки в русском языке появилось слово «телекинез». Вероятно, было так: Юм гастролировал по Европе и оказался при дворе Софии Вюртембергской. В будущем София станет королевой Нидерландов, а для нас важно, что ее дедом был Павел I. Воспоминания Софии сохранились: восторг полный, счастлива, что познакомилась с таким великим человеком. Через Софию о Юме узнает русская «тусовка», Аксаков проникается симпатией к Юму как к коллеге, а дальше дело техники.

Супруга Александра II Мария Александровна тут же решила позвать Юма во дворец. Напоминает историю с Григорием Распутиным, за которого тоже ратовала женская часть венценосного трудового коллектива. Но Юм показал себя тонким психологом. Отказался: не в духах. Это только раззадорило Романовых, и, конечно, Юм через несколько дней уже в Петергофе. Ему якобы явился дух матери и настойчиво посоветовал царицу уважить. Опыты шли с полудня до полвторого ночи. Присутствовал сам царь, а от графьев и фрейлин рябило в глазах. Описание опытов сохранилось: стандартный набор «стуков», которыми «духи» отвечают на вопросы. В какой-то момент стол принялся парить, а у царя из рук вырвало колокольчик, и он, звеня, полетел по воздуху к графу Вюртембергскому.

Даниэль Юм.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Царь, конечно, в приятном шоке. С его слов записали: Александра II поразило, что руки медиума стали прозрачными и засветились. Царь поговорил с покойным Николаем Первым и другими родственниками из мира иного. Правда, фрейлина Анна Тютчева, которая на сеансе тоже была, чуда не увидела, сочла Юма фокусником, но без зла: шоу ей понравилось именно как шоу. Вообще из описаний видно, что артист он был великий. Юм располагал, не корчил из себя повелителя стихий и даже как бы страдал, словно его духи терзали.

Тут Юм объявляет, что намерен жениться, и Александр II принимает в деле живейшее участие. Характерная черта: Юм прибыл в Питер без паспорта, мол, власти Шотландии волокитят. То были времена, когда полицейский бил крестьянина без документов прикладом в зубы, дескать, не человек. Но царь заявил: да не нужен паспорт, женитесь. Интересно, что на самом деле было у Юма с документами? Где он на самом деле родился, например? Невесту звали Александра Кроль, ей было то ли 17, то ли 18 лет, она была сестрой писателя Николая Кроля, в общем, шотландец попал в высший свет, и поселился в Петербурге.

А дальше как провал, что делал, чем занимался, мы почти не знаем. Сеансов давал мало, силы, говорит, кончились. Интересную ремарку оставил Федор Тютчев: выступлениями Юма все были поражены, но мало кто хотел побывать на них снова. Шоу оставляло какое-то грустное послевкусие. Возможно, у Юма просто кончились клиенты. Не исключено, что он побоялся делать опыты при Дмитрии Менделееве. Хотя почти все крупные российские (и не только) ученые Юму поверили, Менделеев – нет, и рвался медиума разоблачить. Но тот не дал химику шанса.

В какой-то момент Юм принял православие, но, кроме самого факта, об этом ничего не известно. С Александрой он венчался еще в католическом костеле. Первая супруга вскоре умерла, Юм женился на Юлии Глумилиной. Биография этой женщины не изучена, хотя в Сети попадаются выдержки из ее писем. Из них следует, что она считала супруга настоящим волшебником. Генеалогия – наука сложная, и я совсем немного покопался в родственных связях Юлии Глумилиной. Она оказалась связана с Аксаковыми и Бутлеровыми. Кружок, который пригласил Юма в Россию, окружал его и потом, и это очень интересно.

Немного радио на пользу мистике

Юм умер в Париже в 1886 году и похоронен на русском кладбище как православный. И тут в самую пору попытаться как-то объяснить странности его русской биографии. Понятно же, что он не просто заезжий маг, который срубил денег и скрылся. Что-то было другое, главное.

Ключи к этому тайному есть, но нам придется сделать в нашей истории резкий поворот – от магии к науке. Мы же обещали, что химик Бутлеров появился на сцене не зря.

В те годы военные и правительства возлагали колоссальные надежды на технологии радио. Радио как такового еще не было, но везде только и разговоров, что о лучах смерти и передаче энергии по воздуху. Сотни ученых бьются, истина где-то рядом, в руки не дается, обстановка, как перед изобретением атомной бомбы и полетами в космос. Так, в 1868 году (Александру Попову, изобретателю радио, всего 9 лет) некто Махлон Лумис из США в присутствии членов правительства передает радиосигнал на 20 километров. Но почему-то дело застопорилось. Может, правительство в США было диковатое, а может, тоже фокус, как у Юма.

В 1870 году один человек, который держал в голове все мыслимые военные и технологические тайны того времени, решил познакомиться с Юмом. Это был Уильям Крукс, президент Лондонского королевского общества, лауреат всех возможных золотых медалей и особа, крайне близкая к королевскому дворцу. На его беду, Крукс верил в магию и работал над научной телепатией. Юм смиренно принял все условия ученого. Опыты будут на территории Крукса. В неизвестный заранее день и час. Содержание опыта раскроют по ходу. Юм даже переоделся при Круксе. Тут разыгралась, конечно, джентльменская такая жеманная сцена: Крукс как бы и не настаивал, но Юм сам привел его в спальню и при нем поменял одежду, как бы невзначай. Крукс повелся и в дневнике записал: благодаря этому счастливому обстоятельству я понял, что у него ничего тайного на теле нет.

Читать описания опытов Крукса-Юма, конечно, и грустно, и смешно. В одном англоязычном источнике мне попалась точная фраза: люди думают, будто ученые обладают какими-то особыми глазами или особым умом, и, когда сталкиваются с фокусом, сразу его разоблачают. На самом деле нет. Тем более, Крукс уже верил в магию и подсознательно хотел убедиться в своей правоте. Что желал – то и получил.

Крукс соорудил устрашающего вида клетку, туда сунул гармошку, клетку – под стол. Юм должен был на ней играть без рук. Но из описания видно, что гармошки он касался то ли рукой, то ли коленом, под стол лазили время от времени, а так просто удивлялись, что она под столом играет. Другой опыт – Юма посадили на весы, и он показал, что полегчал на несколько фунтов. И, хотя он при Круксе не летал, англичанину этого было вполне достаточно. Отныне – дружба в десны, твой дом мой дом и полное доверие. А политическая-то обстановка сложная. Война России с Англией закончилась только в 1856-м. Кто знает, когда будет новая. Интересно, что Круксу за близость с Юмом сильно доставалось на родине. Его даже хотели лишить всех постов, пришлось отречься на публику от спиритизма. Только ли «антинаучность» насторожила правительство Англии в этой истории? Ведь тогда слабо было понятно, что научно, что ненаучно. Да и кого на Альбионе смущают милые чудачества вроде столоверчения?

Конечно, Юм, даже имея доступ к секретам, нуждался в кураторе. Он же не физик. Что спросить, что уточнить, что запомнить. И как тут не вспомнить о петербургских ученых, с которыми он дружил и роднился. Никаких доказательств нашей версии пока нет, но, согласитесь, шпионский канал выстраивается знатный. И уже царь – не легковерный мистик, и сеансы во дворце лишь для отвода глаз. Не эту ли тайну знал писатель Алексей Толстой, а разгласить не хотел, потому что и в 1920-е годы Англия была врагом?

Казалось бы, причем тут Тесла

Юм был уже на кладбище в Париже, когда Александр Попов в 1895 году представил свое радио. Спор о том, кто на самом деле его изобрел, вечный, и не будет решен никогда, потому что многие ходили вокруг да около, тот же Крукс с его телепатией. Проблема была в том, что у всех приемники работали только в стерильных лабораториях, а Попов дал вещь, по-русски простую и надежную, бери и пользуйся. И, кстати, Минобороны сразу взяло: радио тут же внедрили для связи с военными кораблями на рейде Кронштадта.

Говорить, будто у нас без Юма радио не было бы, конечно, не приходится. Есть же фантазеры, говорят, мы и ракету своровали, и бомбу. Вот тебе чертежи, делай! Да что-то не каждый сделать может. Конечно, про бомбу и космос мы точно знаем, что наша разведка не дремала (как и их). А вот про радио как-то не думаем. А зря: военные захлебывались без связи. В ту же Крымскую войну наши в Севастополе сделали зеркала, которыми мигали отдаленным батальонам. Так себе решение. А в Первую мировую, когда приемники кончились, немцы придумали совать прямо в землю штыри от телефона и так разговаривать километров на пять. Связь – великое дело на войне. И борьба за технологии связи шла на самом серьезном уровне.

К тому же в те годы всерьез думали, что мощным радиолучом можно убить. Никола Тесла сделал один опыт, и тут же где-то в Азии – страшное землетрясение. Так он вообразил, что это он, Тесла, раскачал землю и убил тысячи людей. Вот на каком уровне находилась даже высокая наука. Кстати, Теслу после этого быстро забрали на военную базу, и что он делал вторую половину жизни, мы почти не знаем. А радар HAARP на Аляске, говорят, сделан по чертежам Теслы и может вызвать град и засуху в любой точке мира. Теперь вообразите, что Бутлеров, например, делает доклад Александру II и в двух словах описывает перспективы. Реакция царя? Конечно, делайте! Мы понятия не имеем, был ли такой разговор на самом деле или нет, но в таком предположении нет ничего невероятного.

Юм оставил в России и другой след – мистический. Пусть царь уверовал притворно (мы не знаем на самом деле). Но в женских покоях судачили, и как тут не вспомнить Григория Распутина – душа фрейлины жаждала мистики. Конечно, не Распутин «развалил страну», а мистиков и тогда, и потом при других дворах было достаточно. Время было такое, не понять, где достижения техники, а где обман. И тем не менее.

Забавно, как эту историю спародировал другой англосакс, Роберт Вуд. Вуд был и антиподом Юма, и его коллегой – тоже шоумен, только от науки. В начале ХХ века он явился в Россию под легендой журналиста, и обратился к первому попавшемуся городовому со словами: «Могу ли я, милейший, видеть великого белого царя?» Известный своим остроумием Вуд выстроил шутку на параллелизме. Тут опыты спиритические – там опыты мистические. Этот разведчик (разубедите, что Вуд им не был) – тот, видимо, тоже. И с иронией: могу ли царя видеть, чем я, мол, Юма хуже?

Вот каким на самом деле был граф Калиостро с человеческим лицом шотландского барда.