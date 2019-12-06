Самые яркие образы премии «Виктория»: огненный шлейф Гагариной, Дайнеко без белья и лысая Наргиз в кедах

Вечером четверга в Кремле отгремела музыкальная премия «Виктория», на которой звезды не только по заслугам получили заветные статуэтки, но и выгуляли лучшие наряды. Вместе с историком моды Анатолем Вовком «КП» выбрала самые яркие образы.

Полина Гагарина

Полина ГагаринаФото: Михаил ФРОЛОВ

Певица и мама двоих детей выбрала алый наряд со шлейфом и высокими разрезами, в которых то и дело мелькали стройные ноги.

- Как блондинке выглядеть эффектно? - Надеть белое платье. Как блондинке выглядеть незабываемо? - Надеть красное платье, - советует Анатоль Вовк. - Важно помнить, что красный наряд - это наряд на один раз. Его запоминают сразу, а публичным людям не прощают повторное появление в одном и том же.

Zivert

Юлия ЗивертФото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из самых популярных певиц года не приемлет откровенные наряды, зато обожает шляпы.

- Вот так должен выглядеть стиль согласно современным тенденциям a la 80-е, - уверен наш эксперт. – Это правильная адаптация широких плеч и длинных брюк. Ничего лишнего, никакой порноиндустрии и разнузданности в образе. Браво!

Виктория Дайнеко

Виктория ДайнекоФото: Михаил ФРОЛОВ

Певица появилась на церемонии в платье с секретом: закрытый и совершенно неброский наряд словно по волшебству преображался, стоило Вике повернуться спиной. Широкий треугольный вырез с белой бахромой по краям, напоминающей крылья ангела, на спине хрупкой Дайнеко заставил репортеров усиленно щелкать камерами.

- Чувствуется, что у Виктории есть вкус, - считает Анатоль Вовк. - Платье с декольте по спине отлично подчеркивает ее стройное тело и при этом не вызывает отторжения. Вульгарным его назвать нельзя, как и весь образ. Девушкам на заметку – это один из вариантов, как можно обнажиться и при этом не переборщить.

Анна Калашникова

Анна КалашниковаФото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшая невеста Прохора Шаляпина, а теперь и певица решила стать самой эффектной звездой вечера. Анна выбрала модные туфли-чулки, доходящие до самых бедер, и платье-боди с телесными вставками, создающее «голый» эффект в самых пикантных местах. Ткань оказалась так похожа на настоящее тело, что от неосторожных взмахов подола особо чувствительные фотографы жмурились и краснели!

- Голливудскими платьями никого не удивишь, особенно платьями на сетке в зоне декольте (на канале Анатоля Вовка в YouTube есть обзор лучших «голых» платьев. – Ред.). – говорит наш эксперт. - Такие модели создавались Жаном Луи для Марлен Дитрих, и в отличие от платья Анны Калашниковой, были куда скромнее. Возможно, ее стилисты перепутали премию «Виктория» с показом белья «Victoria's Secret»? Только в этом случае такие туфли-чулки и демонстрация нижнего белья были бы оправданы. Хотя, нормы дресс-кода сегодня мало кого интересуют…

Юлия Михальчик

Юлия МихальчикФото: Михаил ФРОЛОВ

Подзабытая выпускница «Фабрики звезд» снова в строю – записывает песни, ходит по ток-шоу, мелькает на светских раутах, выбирая наряды с изюминкой и без нижнего белья.

- В 1962 году Ив Сен Лоран, открывший свои дом моды в Париже, революционировал женский образ, создав смокинг для женщины, - рассказывает Анатоль Вовк. - С тех пор смокинг никогда не выходил из моды и стал визиткой этого дизайнера. Беспроигрышный вариант показать совершенную фигуру и не прослыть обладателем дурновкусия. Юлия Михальчик - пример того, как можно быть элегантной без килограммов дешевой бижутерии, нарощенных ресниц размером с лисий хвост и голых частей тела, которые обычно закрывают на публике.

Наргиз

49-летняя певица, со скандалом ушедшая от продюсера Максима Фадеева, пренебрегла дресс-кодом, выбрав удобную одежду.

- Многослойность - один из трендов подиумов. Сейчас актуально надевать на себя несколько свитеров поверх платьев, - говорит наш эксперт. - Однако, речь идет не о прогулке по столице, а о вручении премии. Может, у певицы не было времени переодеться, что тоже бывает. С другой стороны, задача публичного человека оставить впечатление от своего образа, что в случае с Наргиз все-таки было сделано.

Альбина Джанабаева

Альбина ДжанабаеваФото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-«ВИА Гра» даже спустя годы после ухода из группы не изменяет ее заветам, выбирая сексуальные наряды.

- Еще одно прочтение голливудского платья в современном исполнении на Альбине Джанабаевой. Ее наряд сочетает в себе элементы мужского смокинга, добавляя некоторые атрибуты мужского гардероба в утонченный образ, - говорит историк моды. - Сочетание с мужским смокингом делает это платье оригинальным и подходящим к выходу перед камерами. Это, безусловно, один из лучших образов этого вечера.

Анжелика Ревва

Александр Ревва с женойФото: Михаил ФРОЛОВ

Жене шоумена удалось почти невозможное – не померкнуть на его фоне: ведь это же сам Артур Пирожков!

- Платье из подобной ткани совершенно точно подходит под выбранные украшения, дополняя их, что бывает нечасто, - отмечает Анатоль Вовк. - Ведь некоторые люди не думают о том, как надетые драгоценности будут смотреться на фоне наряда.

Ева Лепс

Дочь Григория Лепса (вторая справа)Фото: Михаил ФРОЛОВ

17-летняя дочь Григория Лепса пришла на премию в составе группы «CosmosGirls».

- Современный образ, блестящая ткань платья, сдержанность макияжа и аккуратная прическа - это то, чего иногда не хватает на вручении премий, - говорит наш эксперт. - Многие пытаются добавить себе возраста ярким макияжем или несуразной прической, забывая о том, что чем естественней образ, как у Евы Лепс, тем больше восторженных откликов.

Группа «Фабрика»

Группа «Фабрика»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коллектив, в котором не раз менялись солистки, остается верным себе в одежде: коротко, броско и вызывающе.

- Сценические костюмы группы напоминают платья в стиле футуризма второй половины прошлого века. Для вручения музыкальной премии вполне подходящая одежда, - считает историк моды.

Лариса Рубальская

Лариса РубальскаяФото: Михаил ФРОЛОВ

74-летняя поэтесса в жакете из бабочек сумела выделиться на красной дорожке даже на фоне молодых «конкуренток».

- Сюрреалистический жакет Ларисы Рубальской делает ее образ замечательным. Не заметить такой образ непросто, что немаловажно для человека, который появляется перед зрителем. Лариса Рубальская уже много лет выбирает яркие жакеты или блузки, которые стали ее отличительной чертой. Стабильность образа - залог узнаваемости, - одобряет Анатоль Вовк.

Анита Цой

Анита ЦойФото: Михаил ФРОЛОВ

Певица в последнее время прибавила в весе и теперь выбирает закрытые наряды.

- Образ Аниты напоминает симбиоз азиатской национальной одежды и костюм с перьями Марлен Дитрих из фильма «Шанхайский Экспресс», - считает Анатоль Вовк. - Этот образ доказывает, что национальная одежда никогда не выйдет из моды. Увы, но элементы русского костюма мало кто сегодня способен надеть – все больше аналоги платьев Голливуда.

Анжелика Агурбаш

Анжелика Агурбаш (слева)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица сменила прическу, отказавшись от длинных локонов в пользу стильной стрижки.

- Анжелика Агурбаш и ее версия мужского костюма лишний раз доказывает, что практически вся мужская одежда сегодня встречается на женщинах. И, как в этом случае, очень им идет, - говорит историк моды.